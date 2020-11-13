Михаил Ефремов рассказал о нюансах создания Русского Тюремного Театра

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов, который в сентябре 2020 года был приговорен Пресненским районным судом Москвы к восьми годам тюремного заключения за автомобильную аварию со смертельным исходом, рассказал о своих дальнейших творческих планах на ближайшее будущее. Артист, который совсем недавно был этапирован из СИЗО в «Исправительную колонию №4» в Белгородской области, планирует продолжать свою театральную карьеру, находясь за решеткой.

Михаил Ефремов в СИЗО вел активную переписку с театральным критиком Мариной Токаревой. Он признался, что планирует выступить с инициативой по организации в колонии настоящих театральных постановок. По словам актера, он планирует основать целый Русский Тюремный Театр, где в качестве артистов будут выступать заключенные.

В своем письме артист рассказал о нюансах создания Русского Тюремного Театра, заметив, что планирует обратиться со своей инициативой к начальству исправительной колонии, а также подать специальное прошение во ФСИН.

«И там мне заново придется знакомиться с начальством и убеждать его в гуманности идеи Русского Тюремного Театра. Один из членов ОНК Мельников является моим союзником в создании такого театра и, как говорит, пишет ходатайство во ФСИН. Как решат, так и будет», — заявил артист.

В переписке с Токаревой Ефремов также обратил внимание, что, если его инициатива окажется успешной и будет одобрена начальством ФСИН, то он совместно со специальной инициативной группой заключенных планирует ставить в стенах тюрьмы различные одноактные пьесы театрального режиссера Михаила Горевого. По словам актера, главная особенность этих литературных произведений в том, что все действующие лица в них – мужчины. Это очень удобно, поскольку в колонии «баб играть западло».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов во время своего тюремного заключения планирует освоить профессию пекаря или швеи, обучившись новой для себя профессии.