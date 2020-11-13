Топ-10 страшных событий, которые произошли в пятницу, 13-го

Считается, что устрашающая дата — пятница, 13-го — день тотального невезения, бесконечных неудач и ужасов, от которых идет мороз по коже. Давно известный факт, что мировая экономика каждую пятницу, 13-го теряет примерно 900 миллионов долларов. Это связано с тем, что люди, верящие в несчастливую дату, отказываются покидать дом: не идут на работу, не посещают магазины и другие общественные заведения и даже откладывают поездки.

Конечно, это больше похоже на суеверия, но иногда в пятницу, 13-го происходят действительно страшные события, которые заставляют поверить в обреченность этого дня.

Последний день рыцарей-тамплиеров

13 октября 1307 года король Франции Филипп IV за сутки арестовал всех рыцарей ордена тамплиеров. Тамплиеры защищали христианских паломников, также охраняли имущество рыцарей, которые отправлялись в крестовые походы. Из походов возвращались не все рыцари, поэтому богатства переходили тамплиерам. В 1307 году терпению короля пришел конец, и он устроил облаву на рыцарей. Все они были арестованы, сотни подвергнуты страшным пыткам и смертной казни. Многие называют это событие первой черной пятницей, 13-го, запомнившейся ужасающей катастрофой.

Две авиакатастрофы в один день

Черный день в истории для мировой авиации. 13 октября 1972 года произошли сразу две страшные авиакатастрофы. В России в Московской области потерпел крушение авиалайнер Ил-62 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Париж — Ленинград — Москва. При заходе на посадку самолет врезался в землю в 11,9 км от аэропорта. Погибли 174 человека — все находящиеся на борту, в том числе десять членов экипажа.

В тот же день самолет FH-227, перевозивший уругвайскую юниорскую команду по гандболу из Уругвая в чилийскую столицу Сантьяго, на подлете к пункту назначения попал в циклон, врезался в скалу и рухнул у потухшего вулкана Тингуиририка. На борту находились 40 членов команды, пять членов экипажа. 12 человек погибли при столкновении, восемь умерли позже от полученных ран и холода, затем при сходе лавины погибли еще восемь человек. Это история страшна еще и тем, что выжившие пассажиры, отчаявшись от голода, стали есть замороженные тела погибших товарищей, чтобы спастись от неминуемой гибели. Так продолжалось более двух месяцев: спасатели нашли людей лишь через 72 дня после крушения самолета.

До 500 тысяч погибших в Бангладеш

Катастрофа, произошедшая в Бангладеш в ночь с 12 на 13 ноября 1970 года, является одной из самых крупных и смертоносных в истории. Разрушительный тропический циклон Бхола, поразивший территории Восточного Пакистана и индийской Западной Бенгалии, унес жизни от 300 до 500 тысяч человек, пострадали более 3,5 миллиона человек. Штормовой прилив затопил множество низкорасположенных островов дельты Ганга. Ущерб стихийного бедствия составил 86,4 миллиона долларов, что в нынешнем эквиваленте равно 450 миллионам долларов. В 1971 году бывший соло-гитарист группы The Beatles Джордж Харрисон организовал благотворительный концерт в поддержку Бангладеш по сбору средств для жертв циклона. Таким образом Харрисон заложил основу проведения подобных благотворительных мероприятий.

Крушение круизного лайнера «Коста Конкордия»

В пятницу, 13 января 2012 г., недалеко от итальянского острова Джильо произошло крушение круизного лайнера «Коста Конкордия». Экипаж теплохода совершил ряд грубых ошибок, после чего лайнер налетел на рифы и лег на бок. «Коста Конкордия» стал самым большим в истории пассажирским лайнером, потерпевшим крушение. Морская катастрофа унесла жизни 32 пассажиров. Эвакуироваться удалось более 4 тысячам пассажирам. В 2006 году судно входило в десятку самых больших судов в мире.

Чудовищный пожар в Австралии

13 января 1939 года в Австралии произошел самый страшный пожар в истории материка. После нескольких месяцев засухи фермеры подожгли залежи сушняка. Огонь быстро стал неконтролируемым, в итоге выгорела целая провинция. Три четверти части штата Виктория пострадали от огня, было уничтожено 1,3 тысячи домов, погиб 71 человек.

Смертельный номер

Именно в пятницу, 13-го — 13 ноября 1829 года — американский профессиональный прыгун с водопадов Сэм Пэтч решил поиграть со смертью. На глазах ошеломленной публики Сэм решился на прыжок с фантастической высоты с водопада Дженеси. В момент смертельного номера Пэтч неожиданно потерял равновесие, не смог совладать с телом, потерял правильную позицию и со всей силы ударился о воду. Больше Пэтч из воды не показывался. Тело смельчака нашли лишь четыре месяца спустя, которое всплыло в семи милях ниже по течению реки.

Самый невезучий человек в пятницу, 13-го

Самым большим неудачником мистической пятницы по праву считается британский кондуктор Боб Ренфри, проживавший в Северном Уэльсе. Именно в пятницу, 13-го мужчина разбивал автомобили, падал в реку, врезался в стеклянную дверь и терял работу. Также в пятницу, 13-го Боба сбивал мотоцикл. После смерти Ренфри мистика не прекратилась. В 1998 году на вдову мужчины в пятницу, 13-го упал водосточный желоб, после чего женщину пришлось госпитализировать. Родственники покойного кондуктора, зная о всех жизненных неурядицах Боба в пятницы, 13-го, решили похоронить его в пятницу, 13 марта. Иронично, но именно в этот день все похоронные бюро города были закрыты.

США под снегом

13 октября 2006 года в городе Буффало в штате Нью-Йорк за сутки выпало более 50 сантиметров снега. Около полумиллиона жителей города и его окрестностей остались без электричества из-за снегопада. Неожиданно ранний снегопад в октябре стал рекордом Буффало за 137 лет. Без электричества город жил несколько дней.

Удар молнии и бесконечная цифра 13

13 августа 2010 года в 13:13 по местному времени в английском графстве Саффолк молния поразила 13-летнего ребенка. Мальчик чудом остался жив, получив при этом не очень серьезные ожоги. Мальчик находился в сознании, когда к нему приехали сотрудники скорой помощи.

Смертельный дождь

В 1951 году на штат Канзас в США обрушились сильнейшие ливни, которые продолжались без остановки на протяжении 53 дней. Это не могло не оставить катастрофических последствий — все реки штата вышли из берегов и затопили города Манхэттен (не путайте с Манхэттеном в Нью-Йорке), Лоренс и Топику. Это было одно из самых страшных наводнений в истории Канзаса. Несколько сотен тысяч жителей штата удалось эвакуировать, 50 человек, увы, спасти не получилось.