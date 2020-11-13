За работой в ЕСПЧ Навальный может скрывать реальные источники дохода

Выигранные основателем ФБК (признан иноагентом) Алексеем Навальным дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) показывают, что его основным источником дохода могут выступать деньги от олигархов, а не юридическая деятельность, в которой он убеждает общественность.

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало материал, в котором проанализировало суды Навального в ЕСПЧ против России. Журналисты DW сообщили, что основатель ФБК за шесть лет работы в европейском суде, в период с 2015 по 2020 года, выиграл всего семь дел. При этом на процессах он работает не один, а с группой юристов и адвокатов. В указанных делах он отстаивал не только свои права и интересы, но и третьих лиц, поэтому присужденные средства для выплат, суммарно 226 тысяч евро, распределялись на обширный круг лиц. Несмотря на довольно скромные показатели, Deutsche Welle представляет работу Навального в ЕСПЧ как успешную юридическую деятельность.

Работа Навального в ЕСПЧ может обходиться Зимину в 5,5 млн рублей за одно дело

Работу в ЕСПЧ Навальный неоднократно называл неотъемлемой частью своего дохода. Согласно данным, представленным самим основателем ФБК, его доход за 2019 год составил 5 440 000 рублей. При этом Навальный уверил, что средства с пожертвований он в личных целях не использует и в доходную часть не включает. Интерес к источнику средств для существования Навального возник у популярного журналиста Юрия Дудя в ходе видеоинтервью основателя ФБК на YouTube-канале «вДудь».

Навальный сообщил, что основным доходом почти в 5,5 млн рублей являются средства олигарха Бориса Зимина, которые он переводит за работу по взаимодействию с ЕСПЧ. После этих слов основатель ФБК спешно добавил, что бизнесмен это делает также с целью поддержать как его лично, так и фонд, не прося чего-либо взамен. По мнению самого Навального, Зимин понимает, что ему «нужно на что-то жить», а политика является основным местом работы. Стоит отметить, что при ситуации с ухудшением здоровья и необходимостью проходить лечение в Германии именно Зимин оплатил перелет спецбортом.

Другими словами, Навальный находится фактически на полном обеспечении олигарха Зимина, уверяя, что не совершает никаких действий в его пользу, кроме работы в ЕСПЧ. Вот только ни одно из поданных в европейский суд дел не затрагивает интересы самого Зимина. Учитывая, что в 2019 году Навальный одержал победу лишь в одном деле, оно обошлось Зимину в 5,5 млн рублей. Вероятно, основатель ФБК выполняет совершенно иные услуги, получая за это финансовую поддержку олигарха в размере 453 тысяч рублей в месяц.

Работа в ЕСПЧ может быть прикрытием источников реальных доходов

Навальный уверяет, что указанные им доходы полностью соотносятся с его уровнем жизни, что якобы говорит о прозрачности и честности. Однако финансовая составляющая жизни основателя ФБК неоднократно вызывала интерес журналистов, которые выясняли и доказывали, что Навальный может обладать несоразмерным его доходу имуществом. По информации СМИ, он проживает в Москве, в арендованной квартире премиум-класса за 140 тысяч рублей в месяц, ездит на новом автомобиле Chevrolet Traverse, стоимостью почти четыре млн рублей, а также позволяет себе устраивать по несколько отпусков в год, растрачивая миллионы рублей на каждый из них.

Сомнительно, что Навальный, утверждающий о получении дохода лишь в 5,5 млн рублей в год и не использующий пожертвования для ФБК, может позволить себе столь богатую жизнь. Его работа в ЕСПЧ также не приносит соразмерного дохода, из чего можно сделать вывод о получении куда больших спонсорских средств от Зимина и других олигархов. Напомним, ранее «Правда.ру» сообщала, что Навальный имеет тесные связи с бизнесменом Владимиром Ашурковым, а также миллионером, экс-владельцем «Евросети» Евгением Чичваркиным, проживающим в Великобритании. За пределами России находится еще один предположительный спонсор Навального — олигарх Михаил Ходорковский.

С Ашурковым Навальный совместно создал ФБК и получал солидную финансовую помощь, Чичваркин открыто переводил ему денежные средства из-за рубежа. Другими словами, разговоры об «успешной» работе Навального в ЕСПЧ, тиражируемые в западных СМИ и якобы позволяющие ему получать миллионы от Зимина, могут иметь цель сокрыть реальные объемы и источники дохода основателя ФБК в лице олигархов, проживающих за границей. Ведь именно юридическая деятельность и работа в ЕСПЧ по искам выставляется Навальным как главный критерий получения довольно скромных, учитывая уровень его жизни, денежных средств.