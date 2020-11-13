Вассерман предсказал трагичную судьбу Украине и Донбассу из-за Байдена

Гражданская война на Украине может усугубиться, а Киев окончательно откажется от выполнения Минских соглашений, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Джо Байден. К такому выводу пришел известный российский журналист, политический аналитик Анатолий Вассерман. В интервью он высказался о процессе мирного урегулирования в Донбассе, заметив, что украинские власти продолжают «ставить палки в колеса», открыто демонстрируя нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. Такое поведение Киева может быть связано с предварительными итогами президентских выборов в США.

По словам Вассермана, украинские власти продолжают игнорировать Минские соглашения, надеясь, что к власти в США придет Джо Байден. В Киеве уверены, что, если пост американского президента займет кандидат от Демократической партии, то это решит все проблемы Украины.

Однако представители Украины ошибаются, надеясь на лояльность новоизбранного президента, поскольку ситуация в стране только усугубится. Вассерман предсказал трагичную судьбу Украине и Донбассу после возможного прихода к власти Джо Байден, заметив, что новая администрация сделает все возможное для того, чтобы Киев продолжил гражданскую войну в Донбассе.

Политический эксперт обратил внимание, что американские власти могут возобновить активную поддержку Киева и украинских националистов. Такая ситуация, в свою очередь, грозит для страны непоправимыми последствиями, поскольку она попросту может погрязнуть во внутренних военных конфликтах и прекратить свое существование.

«В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины – русские. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее военный эксперт Олег Стариков рассказал о последствиях, которые ждут Украину, если Киев откажется выполнять Минские соглашения. Он обратил внимание, что украинские власти хотят заморозить гражданский конфликт на востоке страны.