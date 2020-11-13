Художник «Дорогих товарищей!» рассказал, что картину поймут и за рубежом

Москва, 13 ноября. После выхода картины «Дорогие товарищи!» в широкий прокат стало известно о выдвижении фильма на «Оскар». Однако сам режиссер Андрей Кончаловский засомневался, будет ли понятен сюжет зарубежному зрителю. По его словам, он не знает, насколько такой фильм способен взволновать за рубежом людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия.

ФАН решил выяснить, какими средствами пытались передать эпоху создатели этой картины. Художник-постановщик Ирина Очина, которая была занята на съемках фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!», считает, что картина будет доступной для восприятия любому, даже зарубежному зрителю.

«Сейчас этот фильм довольно актуальным становится из-за всей ситуации, которая происходит вокруг нас, поэтому важно, что эта тема поднимается и вот этот выбор между долгом и любовью, который мы в этом фильме видим. Это вневременная история и она по-человечески очень важная. Мне кажется, что эта история будет интересна и актуальна для любого зрителя. Можно рассматривать с разных сторон ее», — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей Ирина Очина.

Одной из главных задач у съемочной группы, по словам собеседницы ФАН, была передача реалистичности тех событий. Ведь время ушло и теперь современным кинематографистам становится все сложнее воссоздать реальную картину тех событий.

«У нас основной задачей была достоверность — нам важно было установить течение этого времени, 1962 год — это слом двух больших эпох. Нам нужно было поймать вот эту перемену. Вот этот момент слома для нас был сложной задачей. Сейчас снимать 60-е годы так же сложно, как и какой-нибудь XVII век, чисто по материальной культуре, которая сейчас уходит фактически на глазах. Это такие документальные моменты, чтобы у зрителя не возникало ощущение недостоверности. Необходимо было добиться, чтобы герои жили в этой среде, а не играли в нее», — подчеркнула Ирина Очина.