Топ-5 российских режиссеров-обладателей престижных кинопремий

Как стало известно, в ближайшем будущем за высшую награду американской киноакадемии «Оскар» поборется картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Шансы на победу уже оценили известные кинокритики.

За последние десять лет российская киноиндустрия шагнула далеко вперед. Фильмов стало больше, заметно возросли бюджеты и появились достойные спецэффекты. Теперь российское кино вполне успешно конкурирует с голливудскими лентами. ФАН решил вспомнить мастеров, которые были удостоены престижных наград в сфере кинематографа.

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков еще во времена СССР снял такие известные фильмы, как «Родня», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он трижды становился лауреатом Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола.

Эпическая лента российского режиссера «Утомленные солнцем» была удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, также картина завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля.

В сюжете картины — история привилегированной советской семьи незадолго до начала «большого террора». Сюжет сравнивали с идеей «Унесенных ветром», где повествование о судьбах главных героев идет в сложный и трагический период в жизни страны. Видимо, этим фильм и впечатлил американских академиков.

Ранее Михалков признался, что в 1994 году получил престижную премию американской киноакадемии и оставил статуэтку «Оскар» в неизвестной машине.

Александр Сокуров

Режиссера Александра Сокурова по праву можно считать мэтром российского авторского кино. До конца 80-х годов его фильмы не пускали в прокат из-за их антисоветской направленности. Однако потом его труды были оценены по достоинству, он приобрел всеобщее признание и успех. Всех премий, которых он был удостоен в России и за ее пределами, придется перечислять очень долго.

Фильм «Фауст» получил премию Экуменического жюри, стал абсолютным победителем на церемонии закрытия 68 Венецианского фестиваля и получил долгожданного «Золотого льва». А главный судья фестиваля американский кинорежиссер Даррен Аронофски заявил, что «этот фильм способен поменять жизнь каждого, кто его увидит».

Ранее сообщалось, что начинающий российский режиссер Кантемир Балагов, который учился у знаменитого кинематографиста Сокурова, вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Андрей Звягинцев

Российский режиссер Андрей Звягинцев — единственный, чьи работы вошли в список 100 лучших картин XXI века по версии «Би-би-си». Начиная с дебютной ленты «Возвращение», у режиссера не было ни одного проходного кино. Так, «Левиафан», в котором рассказывается о суровой жизни в российской глубинке, получил премию «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, в этой же категории был номинирован на премию «Оскар». Призом Каннского фестиваля за лучший сценарий удостоена его последняя работа — «Нелюбовь».

Что ни говори, каждый фильм Звягинцева получает широкий общественный резонанс и становится важным, ярким и громким событием в российской киноиндустрии.

Андрей Звягинцев до сих пор является самым узнаваемым современным российским режиссером за рубежом.

Ранее сообщество Creative Russia Network составило «Топ-100 креативных лидеров России» на основе опроса более 300 экспертов из 11 различных сфер, куда попал режиссер.

Юрий Быков

Российский режиссер Юрий Быков — обладатель многих престижных кинонаград. Его работы были отмечены премиями «Кинотавр», «Золотой феникс», «Ника», «Жорж» и другие.

Несмотря на критику, он снимает остросоциальное и очень понятное кино о жизни. Местами его картины мрачные, депрессивные и предельно реалистичные, местами трогают до глубины души. Это кино не относится к категории «посмотрел и забыл». Такое кино заставляет всерьез задуматься о жизни, обществе и многих других важных вещах.

Первым режиссерским проектом Быкова стал короткометражный фильм «Начальник». На фестивале «Кинотавр» картина была отмечена специальным призом «Короткий метр». В 2013 году на экраны вышел фильм «Майор». Новая лента Быкова завоевала три премии на международном кинофестивале в Шанхае в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка к фильму».

Павел Лунгин

В качестве режиссера Павел Лунгин дебютировал с картиной «Такси-блюз». Работа была высоко оценена и удостоена приза за режиссуру на Каннском кинофестивале. Картина принесла автору известность в России и на Западе.

Художественный фильм «Линия жизни» получил Гран-при кинофестиваля Mystfest (Турин, Италия).

В 2000 году вышел в свет фильм «Свадьба», где в главных ролях были задействованы актеры Мария Миронова и Марат Башаров. Лента была удостоена специального приза жюри на Международном кинофестивале в Каннах «За лучший актерский ансамбль».

Интерес зрителей и критиков вызвали такие фильмы Лунгина, как «Олигарх», ставший одним из лидеров проката 2001 года, и «Бедные родственники», завоевавший главный приз фестиваля «Кинотавр-2005».

Ранее российский кинорежиссер Лунгин назвал «мракобесием» призыв запретить показ его фильма «Братство» об афганской войне.