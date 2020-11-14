Дизайнер интерьера — как красиво это звучит. Профессия представляется идеальным выбором каждому, кто хоть немного умеет рисовать и чувствует в себе творческую жилку. Но стать дизайнером интерьера не так просто, как кажется. Для этого недостаточно быть лишь творческим человеком. Как и в любом деле, здесь нужны профессиональная подготовка, определенные личностные качества и готовность сталкиваться с трудностями.

О тонкостях профессии, получении профильного образования и перспективах заработка дизайнера интерьеров журналист ФАН поговорил с архитектором Андреем Стубе.

Особенности профессии

Уютная квартира, стильный и удобный офис, элегантное кафе — за каждым определением стоит не просто набор мебели, конструкций и строительных материалов. Уют, комфорт, элегантность окружающего пространства невозможны без тщательного предварительного планирования, проработки и подбора оптимального решения из всех идей. Этой работой и занимается дизайнер интерьера, профессия которого многогранна и интересна.

«Дизайнер оформляет пространство для жизни людей, — рассказывает архитектор и дизайнер интерьеров Андрей Стубе. — Специалист планирует, что в этом пространстве будет происходить. И исходя из этого делает планировки: размещает перегородки, мебель, другие элементы интерьера. Выбирает настроение и ощущения, которые будет вызывать это пространство. Также примерно планирует бюджет на реализацию своих идей».

Концепция, которую предлагает дизайнер, — не просто рисунок на бумаге или творческая идея. Мастер прорабатывает ее в деталях: предлагает цветовые решения, отделочные материалы. Обязательно подбирает мебель, предусматривает расположение осветительных приборов и их вид. Эти идеи воплощаются в виде готовых рабочих чертежей, которые должны быть понятны как заказчику, так и будущим исполнителям проекта — строителям. Поэтому даже в рамках одного проекта эксперт готовит объемный пакет документации:

планировочные решения — чертежи с расстановкой мебели;

визуализацию проекта — перспективные рисунки будущего пространства;

рабочие чертежи;

авторский надзор.

Все это необходимо для реализации идеи, предложенной автором, и входит в единый дизайн-проект, который специалист предоставляет заказчику.

Специализации

Интерьеры бывают разными, как и требования к ним. Для частных объектов, квартир и загородных домов нужны одни решения. Для коммерческих — ресторанов, офисов, магазинов, — другие. Есть еще один пласт объектов — промышленные, и здесь предъявляются собственные требования к планированию и обустройству рабочих пространств.

Теоретически дизайнер интерьеров может справиться с любой из этих задач, но на практике специалисты постепенно приходят к одной из целевых ниш и совершенствуются в ней. Узкая специализация, например, на жилых или коммерческих интерьерах, делает дизайнера узнаваемым в своей сфере, позволяет в ней активно расти и развиваться.

Есть еще одно интересное и узкое направление — дизайнер предметов интерьера, когда мастер выбирает специализацией, например, дизайн текстиля, светотехники или мебели, и создает эксклюзивные работы, в которых творчество гармонично сочетается с практическими аспектами применения.

Плюсы и минусы профессии

Эта профессия открывает интересные перспективы. Она позволяет работать самостоятельно, быть фрилансером и не устраиваться на работу в офис. Она связана с творчеством, позволяет заниматься вдохновляющим, интересным делом, реализовать свои художественные идеи и получать за это деньги.

Но считать ее ареной исключительно для своих гениальных идей — большая ошибка. Не ограничен ни в творчестве, ни в фантазиях лишь художник, а работа дизайнера обязана быть приземленной.

«Основной конфликт, заложенный в профессии, на мой взгляд, — это тот факт, что дизайнер ограничен пожеланиями заказчика, — комментирует архитектор Андрей Стубе. — Клиент всегда хочет реализации своих представлений о прекрасном. Но в этом есть и плюс: проекты становятся ближе к людям, лучше учитывают их интересы. Кроме того, из-за этого единства и борьбы противоположностей появляются новые интересные интерьеры».

Один из главных минусов профессии — зависимость от исполнителей. Можно подготовить прекрасный дизайн-проект, который не сможет реализовать, загубит или выполнит с нарушениями бригада неопытных строителей.

Нередко приходится вступать в непростые дискуссии с заказчиками, искать компромиссы, аргументированно доказывать обоснованность своих решений. Нельзя забывать о том, что в планируемом интерьере предстоит жить или работать не дизайнеру, а клиенту. А потому заказчика важно слышать и слушать. Но эти нюансы с лихвой окупаются удовольствием от идеально реализованных проектов.

«Очень радостно видеть, как твои идеи реализуются, воплощаются в материале, как люди начинают жить в созданных тобой пространствах, — продолжает Андрей Стубе. — Приятно и разнообразное общение — среди заказчиков много очень интересных людей».

Сколько зарабатывает дизайнер интерьера

Достойные заработки — еще один плюс профессии. К дизайнерам обращаются люди, готовые платить деньги, а потому речь о минимальных зарплатах в этой сфере не идет. Но заработок во многом зависит от личностных факторов: одаренности, открытости для общения с заказчиками, желания идти навстречу клиенту, а не собственному самовыражению. Кроме того, важны уровень профессиональной подготовки, опыт и практика. Без образования в этой сфере, несмотря на ее творческую направленность, делать нечего.

«Успешный дизайнер интерьера — вполне обеспеченный человек, — отмечает Андрей Стубе. — Если же устраиваться на работу, обычная зарплата профессионала — 50-60 тысяч рублей. Но профессия хороша тем, что с заказчиками можно работать напрямую, выполняя проекты самостоятельно. Тогда заработки будут выше».

Где учиться на дизайнера интерьера с нуля

Профессиональная подготовка — основа успешности в профессии. По словам Андрея Стубе, дизайнеру интерьеров не обязательно получать высшее образование по специальности. Но гораздо лучше, если хорошее высшее образование есть. Это формирует крепкую базу, необходимую для развития.

Без специального образования невозможно хорошо понимать техническую сторону реализации своих идей. А без них любой проект грозит превратиться в набор красивых картинок без возможности воплощения их на практике. Специалисту важно не просто фантазировать и творить, а дотошно разбираться в конструкциях, строительных материалах, иметь навыки черчения, работать в компьютерных программах, использующихся в этой сфере, — AutoCAD или ArchiCAD, Photoshop, 3DsMAX.

Сегодня в Интернете можно найти огромное количество курсов, которые предлагают обучиться на дизайнера интерьера с нуля. И если эти курсы дают необходимую техническую базу, выбирать их для обучения можно. Но без изучения технической стороны профессии они не принесут никакой пользы, тогда как высшее образование предусматривает обучение всем нюансам профессии.

Высших учебных заведений, которые выпускают специалистов с хорошей подготовкой, множество, как в России, так и за рубежом. Популярные российские вузы:

Московский архитектурный институт;

Санкт-Петербургский государственный университет;

РАНХиГС;

Школа дизайна «Детали».

Специальность популярна в российских вузах, факультеты есть во многих учебных заведениях не только в столице, но и в региональных центрах: Томске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах.

Популярные высшие учебные заведения по профилю за рубежом:

Британская высшая школа дизайна;

Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне;

Национальная высшая школа изящных искусств в Париже;

Академия искусства и дизайна в Бергене;

Академия дизайна в Эйндховене.

При выборе вуза или курсов нужно обращать внимание на преподавательский состав. Идеально, когда со студентами работают практики, именитые дизайнеры, которые могут научить не только теории, но и дать понятие о трендах в этой сфере, новых материалах и практические рекомендации.

Какие предметы сдавать на дизайнера интерьера после 9-11 класса

Точный список предметов нужно уточнять в вузе, в который планируется поступление. Как правило, абитуриенту необходимы крепкие знания и хорошие оценки по математике, русскому языку, черчению, истории и литературе. Обычно при вузах и колледжах есть подготовительные курсы. Абитуриенты, которые их закончили, могут быть зачислены без дополнительных испытаний.

Кроме экзаменов по предметам, обязательно проходит и творческий конкурс. Поступающему предложат сделать рисунок с натуры или подготовить композицию. Не лишним будет предоставить портфолио со своими работами. В некоторых вузах наличие портфолио — обязательное требование при поступлении.