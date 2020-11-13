Аналитики прогнозируют рост цены на нефть и стабилизацию рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть, золото и курса валют по итогам торгов на мировых биржах 13 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Цена на нефть продолжила корректироваться вечером 12 ноября и снизилась до 42,6-42,7 доллара за баррель. В пятницу, 13 ноября, цена вновь пошла вверх до уровня 43-43,3 доллара.

Аналитики обратили внимание, что негативное влияние на рынок нефти оказал еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти, показавший рост на 4,3 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,9 млн баррелей.

Кроме того, рынок нефти отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором организация ухудшила прогноз спроса на нефть в 2020 году на 400 тысяч баррелей в сутки, совокупное снижение в текущем году прогнозируется на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.

Однако прогноз агентства на 2021 год внушает оптимизм — рост составит 5,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом в 5,5 млн баррелей в сутки. МЭА не ожидает значительного влияния вакцины на возвращение к нормальной жизни в первом полугодии 2021 года.

«Несмотря на коррекцию, цена на нефть пока выглядит относительно устойчивой и удерживает уровень выше 40 долларов и даже выше 42 долларов», — считают эксперты.

Аналитики отметили, что ключевым событием для рынка нефти станут мониторинговый комитет ОПЕК, который пройдет 16-17 ноября и полноформатная встреча ОПЕК 30 ноября – 1 декабря.

Неустойчивое восстановление спроса на нефть из-за затянувшейся пандемии будет способствовать тому, что ОПЕК продлит действующие ограничения на добычу нефти, прогнозируют специалисты. Таким образом, не исключено, что цена на нефть повторит августовский максимум 46,5 доллара и возможно чуть выше.

Курс рубля к доллару

Рубль продолжает ослабевать в течение последних дней на фоне коррекции цен на рынке нефти, а также после уходящих с повестки американских выборов. В пятницу, 13 ноября, рубль торгуется в диапазоне 77,5-77,7 за доллар.

Аналитики объяснили, что спрос на валюту увеличивается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и перспективы новых ограничений. Это приводит к ослаблению рубля.

Тем не менее текущие изменения на валютном рынке выглядят, скорее, как коррекция рубля после сильного роста в первую неделю ноября. В ближайшие дни основным ориентиром для рубля станет динамика цен на нефть.

После предвыборного взлета до 81 рублей за доллар рубль остается относительно устойчивым. До заседания ОПЕК+ 30 ноября – 1 декабря рубль может колебаться в диапазоне 76-78 за доллар, прогнозируют эксперты.

Золото

Ситуацию на рынке золота сложно назвать стабильной – не исключена новая волна снижения стоимости драгметалла.

После американских выборов золото достигло уровня 1960-1965 долларов за унцию. Однако после новостей о вакцине началась распродажа драгметалла, и котировки золота вернулись в диапазон 1850-1860 доллара за унцию.

По данным на 13 ноября, золото торгуется на уровне 1870 долларов. Цена не изменилась по сравнение с четвергом, 12 ноября.

Ранее экономисты назвали категорию граждан, которых не затронул «коронакризис». Эксперты пришли к выводу, что от мер налоговой и социальной политики, принятых российскими властями до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения.