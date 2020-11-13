ЦАР будет осуществлять глобальные проекты вопреки международным санкциям

В своём интервью представителю французского отделения Sputnik News премьер-министр ЦАР рассказал, что пакт, принятый представителями этнических сообществ северо-востока, является логическим продолжением реализации мирного процесса в республике, начало которому было положено с приходом к власти президента Фостен-Арканжа Туадеры. Он подчеркнул, что подписанные договорённости направлены главным образом на окончательное прекращение межплеменной вражды и установление законного порядка на всей территории региона. По его словам, это позволит гарантировать безопасность и соблюдение прав и свобод жителей северо-востока страны.

Мир невозможен без международных посредников

По мнению главы правительства, заключение очередного пакта о мире стало реальным благодаря тому, что президент ЦАР смог привлечь внимание международных организаций и посредников к проблемам региона. В итоге их активное участие привело все стороны конфликта за стол переговоров. Ярким примером успехов Фостен-Арканжа Туадеры стали мирные соглашения, которые подписали главы 14 вооруженных группировок 28 августа 2018 в городе Хартум при посредничестве России и Судана.

Фирмен Нгребада убеждён, что достигнутые на этой неделе договорённости полностью учитывают специфику ситуации на северо-востоке страны. В переговорах приняли участие вожди племён, представители религиозных общин, префекты, а также бывшие комбатанты, действовавшие на территории региона. По его словам, все участники встречи продемонстрировали единство в стремлении к продолжению мирного диалога и строгому соблюдению законов в местах их проживания. Делегаты от северо-востока взяли на себя обязательства гарантировать свободу передвижения, препятствовать дискриминации по этническому или религиозному признаку, предотвращать расхищение природных ресурсов, а также не допускать на свою территорию иностранных наёмников.

Правительство ЦАР ставит перед собой глобальные цели

Фирмен Нгребада уточнил, что мирные соглашения являются средством достижения более масштабных целей, которые ставят перед собой президент и правительство республики. Так, в северо-восточной части страны предусмотрен масштабный план дорожного строительства. Его главной целью является повышение транспортной доступности этого региона. На данный момент существует целый ряд инфраструктурных проектов, которые призваны повысить уровень жизни в стране в целом, и на её северо-востоке в частности. Премьер-министр особо подчеркнул, что реализация этих замыслов должна наглядно продемонстрировать всем гражданам республики преимущества мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Международные санкции препятствуют развитию страны

Не стоит забывать о том, что в настоящий момент часть территорий ЦАР находятся под санкциями Кимберлийского процесса. Это затрудняет не только реализацию инфраструктурных проектов, но и развитие добычи алмазов, которая должна стать основным источником доходов в регионе. Фирмен Нгребада уверен, что новые договорённости с представителями северо-востока ускорят снятие этих ограничений, так как основной причиной их введения было отсутствие гарантий безопасности в этой части ЦАР. Премьер-министр, также поздравил Российскую Федерацию с тем, что в настоящий момент именно она является председателем Кимберлийского процесса и выразил надежду на ещё более тесное сотрудничество двух стран.

Победа дипломатии над грубой силой

Глава правительства напомнил, что в основе политики примирения президента Фостен-Арканжа Таудеры лежит принцип диалога и приоритет использования дипломатических, а не силовых мер. Пакт, заключённый между этническими общинами северо-востока, должен стать началом новой эры не только для жителей этого региона, но и для всей страны.