Актер фильма «Дорогие товарищи!» рассказал о съемках и работе с Кончаловским

Москва, 13 ноября. Актер, сыгравший в фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», Александр Маскелайн рассказал корреспонденту ФАН о том, как проходили съемки и почему историю, по которой снята лента, должны узнать все.

В пятницу стало известно, что фильм Кончаловского номинирован на кинопремию «Оскар». На главную роль в картине Кончаловский пригласил свою жену Юлию Высоцкую, а другие роли получили менее известные широкой публике артисты. Одного из них, Александра Маскелайна, мы поздравили с номинацией.

«Спасибо за поздравления. Новость уже знаю, чувствую себя прекрасно. Буду болеть за этот фильм, чтобы он получил «Оскар», — поделился эмоциями актер.

Маскелайну досталась роль профессора Оводова. Роль эпизодическая, но, по словам артиста, Кончаловский на съемочной площадке был внимателен ко всем.

«Работалось на съемочной площадке прекрасно. Кончаловский — объективный и справедливый режиссер. Он такой, каким и должен быть в этой ситуации. Кончаловский — большой мастер, и на площадке он работает эталонно. Наблюдать за его работой и работать с ним вместе было удовольствием», — рассказал собеседник ФАН.

Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

«Эту историю стоило рассказать. Она должна была быть экранизирована, чтобы как можно больше людей с ней познакомились. Потому что многие знали о ней только понаслышке, подробных фильмов о ней не было никаких. Этот фильм очень полезен для российского общества», — уверен Маскелайн.