Ксения Новикова и Инна Маликова поздравили Ольгу Орлову с днем рождения

Москва, 13 ноября. В эту пятницу певице и ведущей «Дома-2» Ольге Орловой исполнилось 43 года. В интервью корреспонденту ФАН она призналась, что первым, кто поздравил ее с праздником, стал бизнесмен, личность которого она тщательно скрывает от широкой публики.

«Знаете, я про это не очень люблю говорить. Пусть думают, что это может быть. Я такой человек, что я все-таки хочу, чтобы мое личное осталось личным. Я не люблю трясти наружу своим добром», — сказала Орлова.

Под праздничным постом певицы в Instagram первые поздравления написала коллега Орловой по сцене — Инна Маликова.

«С днем рождения Олюсик! Ты наше солнце. Очень люблю тебя! Счастья, радости, любви, здоровья, работы, творчества и исполнения самых заветных желаний», — написала Инна Маликова.

Бывшая коллега Ольги по группе «Блестящие», Ксения Новикова, сказала, что встретиться с именинницей 13 ноября не получится. Артистку Новикова поздравила через ФАН, хотя и очень спешила на встречу.

«Олечка замечательная. Ласковая, прекрасный человечек! Я ее очень люблю!» — сказала Новикова.

Сама Ольга Орлова своих планов на праздничный вечер и компанию раскрывать не стала, сказав лишь, что отметит день рождения в узком кругу друзей.

Ранее в своем Instagram-аккаунте Ольга Орлова поделилась фотографией из отпуска. В кадре она запечатлена на фоне океана в ярко-синем купальнике, подчеркивающем ее талию. Орлова отдыхала на Мальдивских островах и активно делилась с подписчиками кадрами шикарного пляжного отдыха: палящее солнце, бирюзовый океан, пальмы и белоснежный песок.