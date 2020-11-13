Созданная Путиным «Ассамблея народов России» укрепит единство нации

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России». В нее войдут уже существующие общественные объединения, в том числе общественная организация с одноименным названием. Председатель совета «Ассамблеи народов России», доктор политических наук, экс-депутат Госдумы Светлана Смирнова рассказала ФАН, почему важно сохранить этнокультурное и языковое многообразие народов России и как в этом поможет государство.

Стратегия национальной политики РФ

Согласно указу президента РФ, учредителем Ассамблеи выступит Федеральное агентство по делам национальностей.

«Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», — говорится в указе.

Целью общественно-государственной организации будет совершенствование государственной национальной политики, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.

«Ассамблея народов России» будет способствовать реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025, а также сохранению этнокультурного и языкового многообразия народов России. В задачи организации входит содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов и помощь соотечественникам за рубежом.

В продолжение поправок в Конституцию РФ

В настоящий момент существует общественная организация «Ассамблея народов России». Именно она выступила одним из инициаторов создания организации с участием государства. Председатель совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смирнова объяснила необходимость создания организации с госучастием.

«Создание общественно-государственной организации позволит сформировать общероссийскую сеть межэтнических и этнических объединений, которая будет ориентирована на сплочение и единство многонационального народа Российской Федерации», — объяснила эксперт.

Смирнова обратила внимание, что создание общественно-государственной организации идет в продолжение поправок в Конституцию РФ, которые были приняты в текущем году.

«Эти поправки говорят, что государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Новая организация будет способствовать сохранению этнокультурного и языкового многообразия и, что очень важно, укреплению единства российской нации, сохранению общероссийской гражданской идентичности», — добавила председатель совета Ассамблеи.

Кроме того, Смирнова объяснила, что общественно-государственная организация будет создана на базе общественных организаций, в том числе туда может войти и «Ассамблея народов России» как учредитель. Она отметила, что концепция государственно-национальной политики 1996 года включала создание такой организации с общественно-государственным участием, однако эти планы не реализовались. В 1998 году появилась общественная организация «Ассамблея народов России», теперь же будет создана организация и с участием государства.