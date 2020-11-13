Кинокритики оценили шансы фильма Андрея Кончаловского на получение «Оскара»

Драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» поборется за главную премию кинематографа «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Шансы картины на награду оценили известные российские кинокритики.

Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о трагических событиях, произошедших в Новочеркасске в 60-х годах, когда во время митинга были массово расстреляны рабочие жители города.

Картина уже была удостоена специального приза на Венецианском кинофестивале. Теперь она представит Россию в Лос-Анджелесе.

По мнению критика, киноведа Сергея Кудрявцева, нельзя спрогнозировать решение оскаровской коллегии, неизвестно, что предпочтет жюри. Он отметил, что было бы неплохо попасть хотя бы в девятку лучших.

«Хорошо бы попасть в девятку, а там и в пятерку лучших фильмов. Всякое может быть. Неизвестно, как зарубежная публика оценит работу российского режиссера, представится ли эта тема для них актуальной или далекой. И все же скажу, что это хорошая, достойная, сильная картина для ее 83-летнего автора», — поделился критик.

Вероятность получения российской картиной заветной статуэтки отметил еще один известный кинокритик, киножурналист Роман Григорьев. Он не сомневается, что проблему, которую поднимает режиссер в фильме, оскаровское судейство посчитает актуальной.

«Имя Андрея Кончаловского знают за рубежом, его работы известны и высоко ценятся. Тема, затронутая в фильме, позволяет провести параллель с современной ситуацией в мире. Здесь ярко показана политическая составляющая, конфликт народа и власти. Лента прекрасна. Была проделана глобальная художественная работа — великолепные костюмы, декорации. Картина имеет все шансы на победу», — отметил киножурналист.

Для российского режиссера Кончаловского картина «Дорогие товарищи!» станет третьей попыткой завоевать престижную награду. В 2002 году его «Дом дураков» не вошел в шорт-лист, затем та же участь постигла ленту «Рай».

Номинанты премии будут объявлены 15 марта, сама же церемония награждения запланирована на 25 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что российское кино периодически принимает участие в борьбе за «Оскар». В копилке отечественного кинематографа есть не только номинации, но и шесть золотых статуэток в категориях «Лучший документальный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Первую статуэтку для советского кино принесла документальная лента об обороне Москвы и контрнаступлении Красной Армии «Разгром немецких войск под Москвой», которая готовилась по заказу Иосифа Сталина. Над ней работали режиссеры Илья Копалин и Леонид Варламов. В 1942 году она получила Сталинскую премию первой степени, а спустя год — «Оскар».

Экранизации романа писателя Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука в 1966 году стала не только лидером отечественного проката, но и самой высокобюджетной лентой в истории советского кино. На ее подготовку потребовалось почти семь лет и около $100 млн по ценам того времени. Все это окупилось: советский кинохит получил «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Одной из самых популярных советских мелодрам стала картина режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». История главной героини так понравилась зарубежным критикам, что в 1981 году советский кинематограф пополнился еще одной статуэткой «Оскар».

Киноэпопея «Утомленные солнцем» режиссера Никиты Михалкова считается его ключевой работой в карьере. Это единственный отечественный фильм, получивший «Оскар» после развала СССР.

Александр Петров — единственный российский мультипликатор, удостоенный премии «Оскар». В 1999 году зрители увидели его 20-минутный анимационный фильм «Старик и море». Мультфильм основан на одноименном рассказе писателя Эрнеста Хемингуэя. На работу Александр Петров потратил 2,5 года.