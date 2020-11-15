Экономические войны за рынок нефти и газа обсудят в Медиагруппе «Патриот»

Санкт-Петербург, 13 ноября. В понедельник, 16 ноября, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Энергетическая держава. Экономические войны за рынок нефти и газа».
Санкции против «Северного потока — 2» включены в проект оборонного бюджета США. Фактически борьба за рынки сбыта стала частью агрессивной военной политики Америки.
В рамках эфира мы обсудим положение России на рынке энергоносителей.
Какие большие проекты по торговле нефтью и газом находятся в разработке?
Удастся ли завершить «Северный поток — 2», почему Польша активней других стран выступает против этого проекта?
Будут ли строить газопроводы в Японию, Китай и Южную Корею?
Кто главный конкурент России на газовом рынке?
На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего эфира.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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