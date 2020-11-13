МАК и СК проверяют летную школу, где обучался разбившийся ведущий Колтовой

Москва, 13 ноября. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следователи Следственного комитета (СК) России проверяют летную школу, в которой обучался ведущий НТВ Александр Колтовой. Авиационный учебный центр (АУЦ) «Аэро регион тренинг», базирующийся в Мячково, предоставил все документы по его обучению пилотированию МАК и Следственному комитету. Хотя по предварительной версии основная причина катастрофы — неисправность техники, а не человеческий фактор, расследовать будут все аспекты.

«Всеми ведомствами, занятыми в расследовании будет проведена тщательная проверка прохождения обучения пилотом, программы, количество налета», — рассказал источник в Росавиации.

По данным ФАН, Колтовой в летной школе получил налет в 40 часов, из них большая часть — с инструктором. Ведущий сдал тестирование и получил все необходимые документы в декабре 2019 года, а свидетельство пилота Росавиация ему выдала в апреле 2020. С учетом того, что его общий налет составляет порядка 100 часов, за полгода самостоятельно он успел сделать 30 полетов.

Также известно, что Александр пошел учиться на пилота не один, а в компании друзей, в том числе и с Аркадием Грачевым. Именно этот предприниматель в начале октября продал телеведущему самолет, на котором впоследствии Александр и разбился.

Напомним, 7 ноября ведущий Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова разбились в Подмосковье. Молодые люди направлялись на VIP-турбазу в Ярославской области.

К слову, прокуратура в очередной раз поймала Росавиацию на выдаче «левых» удостоверений пилотов. Авиационный учебный центр «Небосвод-Авиа» в Тверской области переучивал бывших военных летчиков на пилотов коммерческой авиации по программе, на которую не было лицензии.