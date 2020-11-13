Эксперт объяснил, зачем Майк Помпео едет в Европу

Республиканские кадры не собираются сдаваться и налаживают связи, которые могут пригодиться и сейчас, и в дальнейшем. Такое мнение ФАН высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Помпео уезжает

Несмотря на то, что подсчет голосов итогов выборов президента США еще не закончен, государственный секретарь Майк Помпео в пятницу, 13 ноября, отправляется в командировку по Европе и Ближнему Востоку, в страны, где лидеры поздравили кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой.

«Я — госсекретарь. Мне звонят со всего мира. Эти люди наблюдают за нашими выборами. Они понимают, что у нас есть юридический процесс. Они понимают, что на это нужно время», — пояснил он.

За неделю Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

Поездка направлена на укрепление приоритетов администрации Трампа, в частности ее антикитайской и иранской политики. Она будет включать в себя визиты в израильские поселения на Западном берегу, которых избегали предыдущие госсекретари.

Республиканцы не сдаются

Как отметил Сергей Простаков, Помпео отправляется в серьезное и большое международное турне. В посещаемых странах накопилось немало претензий друг к другу, не говоря уже о серьезном конфликте Турции и Франции, а также войне в Нагорно-Карабахской Республике, закончившейся буквально только что. Усиление входящей в НАТО Турции, конфликты с ее участием, положение на Ближнем Востоке и возрастающая после Brexit роль Франции в ЕС — это процессы, которые повлияют на геополитическую картину мира в ближайшем будущем.

«Поэтому американские интересы, особенно на Ближнем Востоке и на южных границах России, требуют особого внимания, если в США сохраняют глобальные амбиции, а они никуда не пропали. Значение визита Помпео не стоит недооценивать. Сегодня невозможно определенно сказать, чем закончится история с выборами президента США, каким образом будет развиваться внешняя политика страны. Ее приоритеты сохраняются уже долгое время, и демократы с республиканцами в последнее время лишь меняли тактику в отношении отдельных стран, но не общую стратегию», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт констатирует, что что администрация Дональда Трампа продолжает функционировать на внешнеполитической арене. Республиканские кадры не собираются сдаваться, они налаживают связи, которые могут пригодиться и сейчас, и в дальнейшем, даже в случае проигрыша. И если не в государственном управлении, то в сфере коммерческих интересов.

«А география турне Помпео показывает, что Евразия остается приоритетом США, и от внимания Вашингтона не ускользают изменения в регионе, провоцирующие в нем напряженность», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, выборы президента США — это сложный и запутанный процесс, результат которого непредсказуем. В Соединенных Штатах действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.