Турция подготовила 800 могил для погребения пациентов с COVID-19

Эрзурум, 13 ноября. Работники кладбища Абдуррахмана Гази в Турции подготовили почти 800 могил. Причиной таких действий послужили пандемия COVID-19 и суровая зима.

По данным издания En Son Haber, создание новых мест для погребения является ежегодной практикой в осенний период. Однако на фоне повторной вспышки коронавируса их количество значительно возросло.

Мэр Эрзурума Мехмет Секмен заявил, что зимой почва промерзает примерно на метр вглубь. Из-за этого копать становится неудобно и приходится использовать компрессорный отбойный молоток. В связи с чем было принято решение заранее создать 800 могил.

«В настоящий момент уже готово 600 мест для захоронения, еще 200 закончат в ближайшие дни», — отчитался глава муниципалитета.

Количество смертей в регионе значительно возросло из-за распространения COVID-19. По статистике за 12 ноября в стране скончалось 88 человек. Не исключено, что в зимний период эти данные сохранятся на нынешнем уровне или повысятся.

Ранее турецкие медики вышли на демонстрацию в Стамбуле. Врачи в течение нескольких минут хлопали в ладоши перед главным корпусом больниц Башакшехир Чам и Сакура. Мирная акция призвана обратить внимание властей на проблемы в здравоохранении и усугубляющуюся ситуацию с пандемией.