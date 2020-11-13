Флот США не видит перспектив для своих кораблей: их заменят итальянскими

Назвать скандалом это нельзя, но и вопросов остается много – как так получилось, что американские кораблестроительные корпорации проиграли конкурс на новый боевой корабль итальянскому проектанту?

Вероятно, проектировщики американской военно-морской техники по каким-то причинам сильно просели в стремлении создать что-то действительно полезное для американского ВМС, иначе сложно объяснить тот факт, что вот уже два крупнейших за последние годы проекта, на которые были затрачены миллиарды долларов, фактически провалились. Я имею ввиду проект нового «супер-эсминца будущего» DDG-1000 Zumwalt и проект «литторального» корабля прибрежной зоны.

Изначально предполагалось, что эсминцы типа Zumwalt в составе ВМС заменят эсминцы типа Arleigh Burke, которые в настоящее время являются, не побоюсь этого слова, основным боевым кораблем в американских ВМС с самым широким кругом выполняемых задач – от противолодочной и противовоздушной обороны, до нанесения ракетных ударов по наземным и надводным целям. Серийное строительство эсминцев типа Arleigh Burke продолжается уже 32 года – за это время было построено и передано флоту 68 кораблей разных модификаций, еще 10 находятся в разной степени строительства и испытаний, всего же на данный момент запланировано 89 корпусов. Да, корабли последних лет сильно отличаются от кораблей первых серий, за 32 года заметно повысились боевые качества корабля, однако, уже лет двадцать идут разговоры о начале строительства чего-то более «современного». Понятно, что эту идею продвигают люди, тесно связанные с военно-промышленным комплексом, кровно заинтересованном в бюджетном финансировании – и, как видно, военно-морское ведомство лишний раз не прочь пойти навстречу таким лоббистам – зачастую вопреки всем разумным объяснениям и логике.

В итоге проект супер-эсминца DDG-1000 Zumwalt водоизмещением 15 000 тонн (всего было спущено на воду три корабля, после чего проект был закрыт), на который было потрачено 22,5 миллиарда долларов, был признан неэффективным. Построенные корабли, с большим количеством наложенных на них эксплуатационных ограничений, продолжат службу в ВМС, однако, к данному проекту решено больше не возвращаться.

Другим проектом, который не оправдал возложенных на него ожиданий, является проект строительства кораблей «прибрежной зоны», или названных еще «литторальными боевыми кораблями» (LCS – littoral combat ship). По сути, американские кораблестроители решили вернуться к идее строительства кораблей класса корвет/сторожевик, которые бы могли уверенно действовать в прибрежной зоне, имея в качестве основного противника малошумные дизельные подводные лодки, морские мины и легкие быстроходные катера. Их, конечно, сделали. И даже уже 18 корпусов построили и сдали флоту, но вдруг оказалось, что корабли не обладают достаточной боевой мощью для решения тех задач, под которые они проектировались. Недостаточно мощные радары, сенсоры и вооружение. В общем – провал.

И вот, в 2017 году ВМС объявляет конкурс на разработку корабля, который мог бы одинаково хорошо действовать как в морской, так и в прибрежной зоне. С целью удешевления проекта, оговаривается возможность создания нового корабля на базе какого-либо существующего. В конкурс заявляется пять компаний – основных разработчиков и производителей боевых кораблей. Борьба предстояла нешуточная – на кону был контракт на строительство не менее чем двадцати кораблей данного типа.

И в итоге победителем конкурса стал итальянский фрегат FREMM. Можно считать это пощечиной американским разработчикам, не иначе. Как так могло получиться, сказать сложно, но факт остается фактом – конкурс выиграли итальянцы, которые смогли предложить конкурсной комиссии проект, оказавшийся наиболее подходящим для заявленных целей.

Стоимость контракта на разработку проекта и строительство первого корабля составила 795 миллионов долларов, а со всеми затратами (вооружение, к примеру, не вошло в вышеуказанную стоимость) первый корабль обойдется бюджету в 1,28 миллиардов долларов. Весной 2020 года глава ВМС США озвучил названия первых четырех кораблей проекта: первым станет FFG-80 Agility, что в переводе значит «Ловкий», FFG-81 получит название Intrepid («Отважный»), FFG-82 получит имя Endeavor («Стремительный»), а FFG-83 станет Dauntless («Бесстрашный»). При этом данные имена не являются окончательными, и могут быть изменены на имена каких-либо легендарных людей, память о которых может быть увековечена в названии новых кораблей.

Ожидается, что новые фрегаты получат такое вооружение, которое позволит им действовать как в море, так и на прибрежных акваториях. Принятие их в состав ВМС ожидается не ранее чем в 2026 году, а достижение оперативной готовности – не ранее 2030 года. Сообщается, что верфи получат заказ на 20 кораблей этого проекта, строительство которых будет продолжаться до конца 30-х годов.

Корабли, которые могут получить название Agility-class (по имени первого корабля), станут образцом универсальности, при том, что всегда будет оставаться возможность менять состав вооружения, «затачивать» корабли для решения конкретных задач. В настоящее время военно-морские флоты развитых морских государств переживают время изменения смыслов своего существования – им ставятся новые задачи, соответствующие появившимся вызовам, происходит переход на сетецентрическое управление, беспилотные боевые и разведывательные средства, возрастает мощь ракетного вооружения, появляется оружие, основанное на новых физических принципах. В общем, военно-морская мысль в настоящее время пытается нащупать ответы на целый ряд вопросов, поставленных резким скачком в развитии технических средств. И удивительно, что итальянцы в этом деле вдруг оказались сильнее мощной американской судостроительной школы. Может, просто, американские инженеры стали забывать простую истину, которая гласит: «чтобы быть первым, нужно бежать изо всех сил», а не расслабляться на жирных военных бюджетах.