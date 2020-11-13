Росавиация выдавала «левые» удостоверения пилотов, известны десятки случаев

Тверская область, 13 ноября. Прокуратура в очередной раз поймала Росавиацию на выдаче «левых» удостоверений пилотов. Авиационный учебный центр «Небосвод авиа» в Тверской области переучивал бывших военных летчиков на пилотов коммерческой авиации по программе, на которую не было лицензии. Выяснилось это лишь при проверке Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. В итоге 23 удостоверения о повышении квалификации были аннулированы, а вместе с ним 5 свидетельств пилотов. ФАН провел расследование и выяснил, какое наказание понесли частники, без лицензии готовившие пилотов для гражданской авиации, а также чиновники, допустившие это и выдававшие свидетельства без проверок

Программа

Вопрос о том, что нельзя обучать пилотов для коммерческой авиации в частных центрах, поднимался давно. Всплеск интереса к этой теме произошел после нашумевшего дела «Крыльев Невы». Гендиректор фирмы Андрей Кочарыгин за взятки выдавал пилотские без необходимой программы, обучал пилотов не в том объеме, в котором необходимо, на протяжении четырех лет с 2009 по 2013 год. В результате было аннулировано 34 свидетельства пилотов-любителей и 103 — пилотов коммерческой авиации. При этом многие из них уже летали в крупнейших авиакомпаниях страны — «Россия», «Уральские авиалинии». Сейчас первичную подготовку для коммерции проводят только крупные ВУЗы страны в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. Но вот переучиваться с военного на гражданского, или как называют это официально — повышать квалификацию, можно в частных АУЦ. Чем и занимался Тверской учебный центр «Небосвод авиа».

«Инструкторы АУЦ переучивали бывших военных летчиков», — рассказал источник в ведомстве. — «То есть людей, имеющих пилотировать, для гражданской авиации совсем не по той программе, которая нужна для этого. У них не было необходимой лицензии. Сейчас они переподготавливают их. Руководство АУЦ вызывали на «ковер» в Росавиацию, в Москву. Там они признались, что обучали не по той программе. Как так получилось — они не знают, там кто-то уволился, кто-то пришел и не знал, что программа другая. По итогу 28 человек получили «левые» удостоверения».

По факту, люди, нарушавшие правил подготовки специалистов, от профессионализма которых в дальнейшем будет зависеть жизнь людей, не понесли никаких наказаний. Просто написали программу, лицензировали ее и поклялись по ней переобучить тех пилотов, удостоверения которых были аннулированы.

Кстати, обучение в АУЦ по сравнению с пятилетней давностью выросло в разы. Например, в «Небосвод авиа» они следующие: программа «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухопутном самолете Cessna-172 и его модификациях» — 800 000 рублей, «Подготовка пилотов на самолет Cessna-172 и его модификации» — 318 000.

Рейтинг

Чаще всего человек, выбирая себе авиационную школу, ориентируется на отзывы. Для продвижения авиационных центров консалтинговая компания «Авиаперсонал» несколько лет подряд составляла рейтинг. К примеру, в 2015 году АУЦ «Пятый океан» из той же Твери, занимал в нем в разных номинациях от 2 до 4 высокого места. И в этом же году при проверке «Пятого океана» Министерством образования региона было выявлено 9 нарушений и все они касались именно программы обучения. И у предприятия всего лишь один госконтракт. Лидер рейтинга «ЧелАвиа» тоже столкнулись с проблемами в программе обучения и невыдачей курсантам свидетельств пилотов.

В настоящее время среди частных учебных центров можно выделить лишь пару-тройку частных УАЦ, которые подошли к делу толково. К примеру, совсем молодая школа «Аэро Регион Тренинг». Во-первых, вначале они получили все необходимые лицензии с сертификатами и утвердили программы. И лишь после этого начали подготовку пилотов. И как результат — в сентябре этого года контракт с Государственный Комплекс «Завидово» Федеральной Службы Охраны РФ. И то, сейчас там изъяты все документы в связи с гибелью их выпускника.

И надо отметить, что все проверки учебных центров проводит прокуратура, МЧС, образовательные ведомства. А непосредственный орган, отвечающий за выдачу свидетельств, фактически не интересуется частниками. Свидетельства выдает без проверки программы обучения. А нарушивших эти программы лишь «журят» в кабинетах.

В рамках возбужденного дела после катастрофы самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым следствие также проверит и его летные документы. Напомним, вместе со своей спутнице Натальей Климовой он разбился 7 ноября в Подмосковье. ФАН выяснил личность супруга Натальи Климовой. Данные ее мужа полностью совпадают с данными крупнейшего российского финансиста Максима Климова, который в 2013 году стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc. Также стало известно, что Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова разбились по пути на турбазу.