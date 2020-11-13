Фермеры выступили против сокращения льготных кредитов

Фермеры и эксперты выступили против проекта приказа о сокращении размера краткосрочного кредита на 200 млн рублей для сельхозпроизводителей, который готовит Министерство сельского хозяйства РФ.

Как сообщил ФАН руководитель фермерского хозяйства Юрий Ильченко, сегодня льготные кредиты — единственный способ развивать хозяйство.

«Льготное кредитование нам сегодня очень необходимо. Для нас это единственный ресурс для развития. Каждое развивающееся хозяйство заинтересовано в расширении. А сегодня все эти угодья находятся в частной собственности и их приходится покупать. Покупать землю без какого-то льготного кредита — это практически невозможно. Сегодня земля стоит довольно дорого, особенно у нас на Кубани», — рассказал фермер.

На Кубани хозяйство Ильченко считается передовым: в прошлом году его признали лучшим в регионе. Посевных земель — больше тысячи гектаров, крупная молочно-товарная ферма, свой перерабатывающий завод плюс плантации, где выращивают клубнику. Но даже с такими активами фермеру непросто получить в банке льготный кредит.

«Сегодня кредит тоже получить не так просто — нужна залоговая база. На один кредитный рубль мы должны дать залога практически на три рубля. А без необходимой залоговой базы тебе просто не дадут кредит», — утверждает собеседник Федерального агентства новостей.

Минсельхоз предлагает снизить максимальный размер льготного кредита до 1 млрд рублей, хотя еще в июне ведомство выступало в правительстве за его увеличение с 600 млн до нынешних 1 млрд 200 млн. В правительстве инициативу поддержали, размер кредита вырос, но, вероятно, ненадолго. Если предложение Минсельхоза утвердят, то с 1 января сумму урежут. По мнению Ильченко, первыми это почувствуют производители зерна.

«Это, конечно, печально. Прежде всего пострадают те, кто занимается выращиванием монокультур: пшеницы, подсолнечника, кукурузы. Узкопрофильные хозяйства будут испытывать недостаток кредитных средств», — поделился своими опасениями с ФАН руководитель фермерского хозяйства.

С мнением фермеров солидарны и эксперты. По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора Кубанского аграрного университета Василия Комлацкого, фермерским хозяйствам необходима поддержка. В хозяйствах рады каждой копейке, утверждает он.

«Сокращение кредитной ставки — это сокращение денег: конечно, оно будет влиять отрицательно. Наше сельское хозяйство отстает от западных стран, ему нужно развиваться, ему нужна техника, технологии, так как селекционные процессы отстают», — говорит Комлацкий.

А вот в Госдуме проект приказа Минсельхоза особых эмоций не вызвал. По мнению главы аграрного комитета нижней палаты парламента Владимира Кашина, если правительство и утвердит приказ ведомства и фермеры недополучат 200 млн, то оставшийся 1 млрд рублей — все равно приличная сумма.

«Все равно остается достаточно большая сумма на одного заемщика — 1 миллиард. Это тоже очень солидная сумма. А эти 200 млн пойдут для других заемщиков, у которых есть такая же нужда в кредитах. К тому же у нас сейчас снижена ставка Центробанка, так что снижается и процент по кредитам», — пояснил парламентарий.

Пока спорный проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ проходит стадию согласования. Возможно, уже к декабрю станет ясно, на какой льготный кредит стоит рассчитывать фермерам перед подготовкой к весенней посевной.