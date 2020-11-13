Травмы на теле Цывиной проверят спустя полтора года после смерти

Москва, 13 ноября. Дочь актрисы Ирины Цывиной усомнилась в смерти матери из-за падения. Дело вновь рассмотрит следствие.

Дочь известной актрисы театра и кино Ирины Цывиной Зиновия заявила, что намерена добраться до правды в деле о смерти матери. Она считает, что к гибели может быть причастен ее родной брат Евгений.

Артистка ушла из жизни 18 апреля 2019 года. Ее нашел мертвой сын Евгений, когда пришел в квартиру. На тот момент медэксперты указали на кардиомиопатию, которая возникла якобы во время падения в коридоре после сильного удара головой. Следователи возобновили проверку многочисленных ушибов, зафиксированных на теле Цывиной.

По словам друзей и сына актрисы, до приступа могло довести злоупотребление алкогольными напитками. Однако у Цывиной был разбит не только затолок, но и серьезно пострадал глаз. На предплечье же обнаружили гематомы, а также у нее было сломано ребро. Именно такие травмы заинтересовали правоохранителей.