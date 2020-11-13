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13 ноября
Платный вход и контроль туристов фотоловушками: что ждет заповедники Крыма
Крымские заповедники являются уникальным творением природы, однако людьми это не ценится — земли нагло распродают, леса сжигают, на зверей устраивают бесконтрольную охоту.

До 2019 года особо охраняемые природные территории Крыма находились в ведении республиканских властей. Меньше года назад в России создали новую структуру — ФГБУ «Заповедный Крым», которая займется контролем и охраной заповедных территорий. В его управление передали заповедники «Ялтинский горнолесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова», а также государственные природные заказники федерального значения «Малое филлофорное поле» и «Каркинитский».
В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН о новом учреждении и о том, чем занимается организация, рассказал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.
«Заповедный Крым» был создан распоряжением правительства в конце ноября 2019 года, а само учреждение юридически появилось в апреле этого года. По сути, оно работает пока полгода».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Необходимость в передаче заповедных территорий и федеральных заказников из ведения Республики Крым в федеральное подчинение возникла в связи с рядом объективных причин.
Во-первых, это увеличивает их статус и усиливает охранный режим территорий, управление происходит из единого центра — это лучше, нежели управление республикой или административной единицей.

Прогулки по заповедникам для туристов и местных жителей пока бесплатные, но с обязательным получением пропуска и утверждением маршрута прогулки. При этом до конца года Минприроды России, скорее всего, утвердит направленные на согласование расценки, в которых «Заповедный Крым» предложил установить плату за посещение заповедников в размере 200 рублей. Для жителей полуострова предлагается оставить проход бесплатным.
Платный вход — оправданная мера
Во многих регионах России платный вход — уже давняя практика: посещение заповедных зон по разрешению, а также взимание платы за посещение этих территорий регулируется законом.
«В этом году вышло постановление правительства об утверждении порядка определения платы за посещение ООПТ (особо охраняемая природная территория. — Прим. ФАН). Стоимость определяет непосредственно учреждение, в ведении которого эти территории находятся. Согласовывает установленные цены Минприродресурсов».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Андрей Бородин подчеркнул, что в Крыму особенно местное население не воспринимало заповедники на территории полуострова. Если говорить о заповедных зонах на территории материковой России, то там люди знают, что такое заповедники, и на их посещение есть запреты либо ограничения.
«Здесь же заповедники — территории наиболее охраняемые государством — воспринимаются чуть ли не как парки, куда люди приходят на пикники, жарят шашлыки и потом бросают где попало мусор. Но так как крымчане к таким запретам пока не привыкли, то мы обратились в министерство с просьбой включить местных жителей в перечень льготников, чтобы не взимать с них оплату».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Глава ФБГУ считает, что Ялтинский горно-лесной заповедник на сегодня более относится к национальному парку.
«Это и близость к городу, и существование линейных объектов, поэтому нами начата работа по обоснованию и переводу его в национальный парк».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Куда потратят деньги?
Средства, собранные с туристов, пойдут на обустройство территорий и создание туристической инфраструктуры.
«Если посетите Сочинский национальный парк или Кавказский заповедник, вы почувствуете огромную разницу. Поэтому необходимы финансовые средства для обустройства этих территорий: тропы, места стоянок, места отдыха, туалеты, ведь через заповедники проходят десятки тысяч людей».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Недавно администрации «Заповедного Крыма» пришлось прибегать к помощи волонтеров для уборки мусора в Опукском природном заповеднике. Люди, получив разрешение на посещение охраняемой территории, считают, что имеют право заезжать сюда на автомобилях и мусорить. Но когда речь заходит об оплате, которая могла бы пойти, допустим, на установку мусорных контейнеров или найм людей для уборки, те же люди воспринимают это в штыки.
«К сожалению, как только мы заводим речь о взимании платы, люди воспринимают это настолько негативно, мы не можем до них это донести! Причем удивляет больше варварское поведение не самих туристов, а местных жителей, оставляющих после себя горы мусора и вспахивающих заповедные земли своими автомобилями. Есть много людей, крымчан, волонтеров, которые помогают нам приводить в порядок территории заповедных зон. Но в большинстве своем мы наблюдаем потребительское отношение к своим землям».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Далеко ходить за примерами не надо: если проехать по самым востребованным трассам, можно периодически наблюдать стоянки с мусором — люди устраивают какие-то пикники у дорог и оставляют мусор там же на трассе.
«Крест на туризме». Истерики непросвещенных
Многие любители горных и лесных прогулок, узнав о необходимости оформлять пропуска для посещения заповедника, сразу подняли волну негодования в соцсетях. Мол, с такими требованиями теперь можно поставить крест на туризме, так как нельзя будет свободно гулять по заповеднику и оставаться там с палатками на ночь.
Но проблема тут в плохой информированности и людей и нежелании разобраться в ситуации, главное — устроить шум в соцсетях. Как говорит Андрей Бородин, гулять по заповеднику можно, главное — придерживаться установленных маршрутов, а не бродить где вздумается.
«Оформить разрешение в заповедник можно сейчас через соцсети, вскоре появится возможность делать его через сайт. Раньше никто не спрашивал разрешение, отсутствовал всякий контроль. А отсутствие контроля порождает хамское отношение к природе. Кстати, даже в украинские времена по закону необходимо было получать разрешение на посещение заповедника, но, к моему удивлению, никто этим вопросом не занимался. Поэтому теперь мы имеем такой непростой и болезненный процесс».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
При этом, говорит специалист, туристы могут и далее посещать заповедники, оставаться там с палатками на ночевки, главное — заранее оформить пропуска.
«Нельзя ночевать в палатке на территории заповедника там, где тебе захочется. У нас есть определенные точки, зоны для установок палаток, сооружений. Нет никакой точки на туризме: в Европе, США, в других заповедниках России так функционируют все особо охраняемые территории, а количество туристов там только растет».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Территории заповедника не просто так охраняются: цель — сохранить природные комплексы в их естественном виде без всякого вмешательства человека. Даже само присутствие человека на территории тайги, леса, тундры — уже вмешательство, такой антропогенный фактор. Поэтому и определяются по заповедникам маршруты (как однодневные, так и многодневные), определяются места для стоянок, наименее подверженные влиянию человека или наименее ценные. Это значит, что ущерб от действий и присутствия человека будет минимальный.
«Люди слышат информацию, но до конца ее не хотят изучить. Запреты распространяются по соцсетям, но к нам за разъяснениями никто особо не обращается. Хотя мы готовы все разъяснять людям. Мы, наоборот, за развитие туризма. Мы понимаем, что должна быть обратная связь, чтобы люди осознавали, зачем нужны заповедники».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Существующие правила никак не ограничивают туристический потенциал, в том числе и самого популярного Ялтинского заповедника. Просто определяются зоны, тропы, места, по которым можно передвигаться. Наслаждаться красотой днем и ночью на плато Ай-Петри.
«Единственное, на чем мы настаиваем, — просим соблюдать особый режим охраны и не отклоняться от маршрута, не бродить там, где вздумается».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
А контроль за любителями нарушать принятые правила есть: в лесах установлены фотоловушки — камеры, которые реагируют на движение. Они фиксируют нарушителей и отправляют фото инспектору. Если люди зашли на территорию ООПТ случайно или без разрешения, но не нанесли вред природе, то инспектор ограничится предупреждением. Заведомое же нарушение будет караться штрафом. Помните, что сбор ягод, грибов и лекарственных растений в заповедных зонах запрещен.

Согласовать разрешение на прогулки по маршрутам в заповедниках можно на страницах всех соцсетей ФГБУ «Заповедный Крым». Там указана ссылка с перечнем всех маршрутов, которые доступны для посещения.
В Ялте земля продается горстями…
Варварская застройка заповедных земель всегда была одной из главных проблем особо охраняемых территорий. Бывшее руководство Крыма до 2014 года очень постаралось «помочь» некоторым обеспеченным людям получить драгоценные участки земли в заповедных зонах.
Сегодня ФБГУ ведет десятки судебных разбирательств с хозяевами вилл и коттеджей, обосновавшихся в заповедниках. О том, есть ли уже судебные предписания на снос или демонтаж таких вилл, коттеджей и дач, также рассказал Андрей Бородин.
«Положительные судебные решение у нас уже есть в 60% от общего количества заявок. Как вы понимаете, у проигравшей стороны есть еще шансы на обжалование, кассационные суды, это долгий процесс. По некоторым объектам уже идут третьи или четвертые рассмотрения на их возражения. В первой инстанции мы выиграли все суды. Далее проходят судебные процедуры по некоторым жалобам. Есть уже решения, переданные судебным приставам, которые мы серьезно контролируем в вопросах сноса».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Больше всего проблем встречается в Ялте. Такого откровенного захвата земли, как в Ялте, констатирует Бородин, нет нигде больше. Эти земли всегда были очень востребованы и становились предметом интересов многих обеспеченных людей.
«Мы за соблюдение закона. Стоим в этом вопрос твердо и не собираемся сдаваться».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Самое печальное, что произошло с землями Ялтинского заповедника, — при проведении землеустроительных работ он оказался поделен на 198 земельных участков. Теперь здесь нет одного цельного участка — в разных местах заповедник разделен какими-то объектами.
«С некоторыми решениями я согласен. Допустим, выведение пгт. Советское с территории ООПТ, поскольку раньше оно было в границах заповедника. Это дает право людям спокойно заниматься хозяйством, не спрашивая разращения. Согласен, что нужно было вывести линейные объекты — водопроводные, газовые линии. Но все остальное покромсали. Самый главный вопрос — как теперь охранять эту территорию? Это же куча земельных участков, разделенных третьей стороной. При этом площадь заповедника не изменилась».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Пожары — боль крымских легких
В последние годы количество пожаров в крымских заповедных зонах и лесах неуклонно растет. На это есть и объективные причины — засуха, осадков нет. Уже последние два года в лесах очень сухо.
«В прошлый год мало было осадков. Гореть Ялтинский заповедник начал уже в январе. Но основная причина 96% всех возникающих на территориях заповедников пожаров — неосторожное обращение с огнем, пикники с шашлыками, окурки, выброшенные из окон машин».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
Уникальность Ялтинского заповедника заключается в том, что здесь растут в основном хвойные растения, в частности крымская сосна, имеющая полезные масла в своем составе. А они очень хорошо горят. Та подстилка, которая сформировалась в лесах, — сухая хвоя, в некоторых местах она достигает толщины в метр. Поэтому даже выброшенный окурок, где остался небольшой уголек, может привести к масштабным пожарам.
При этом, несмотря на пожары, уничтожающие леса, на территории заповедников лесовосстановление запрещено. Считается, что нельзя вмешиваться в природные процессы — лес должен зарастать естественным образом.
«Поэтому это одна из многих причин, почему мы хотим, чтобы Ялтинский заповедник стал национальным парком. Это позволит нам восстанавливать лес и те участки горельников, которые существуют здесь».
Андрей Бородин
Директор ФГБУ «Заповедный Крым»
На данный момент посещение крымских заповедников бесплатное. Главное — получить разрешение на посещение, выбрав нужный вам маршрут. Будет ли введена плата за прогулки в заповедных зонах, решит уже Минприроды России.