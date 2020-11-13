Платный вход и контроль туристов фотоловушками: что ждет заповедники Крыма

Крымские заповедники являются уникальным творением природы, однако людьми это не ценится — земли нагло распродают, леса сжигают, на зверей устраивают бесконтрольную охоту.
До 2019 года особо охраняемые природные территории Крыма находились в ведении республиканских властей. Меньше года назад в России создали новую структуру — ФГБУ «Заповедный Крым», которая займется контролем и охраной заповедных территорий. В его управление передали заповедники «Ялтинский горнолесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова», а также государственные природные заказники федерального значения «Малое филлофорное поле» и «Каркинитский».