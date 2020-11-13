Платный вход и контроль туристов фотоловушками: что ждет заповедники Крыма

А контроль за любителями нарушать принятые правила есть: в лесах установлены фотоловушки — камеры, которые реагируют на движение. Они фиксируют нарушителей и отправляют фото инспектору. Если люди зашли на территорию ООПТ случайно или без разрешения, но не нанесли вред природе, то инспектор ограничится предупреждением. Заведомое же нарушение будет караться штрафом. Помните, что сбор ягод, грибов и лекарственных растений в заповедных зонах запрещен.



Согласовать разрешение на прогулки по маршрутам в заповедниках можно на страницах всех соцсетей ФГБУ «Заповедный Крым». Там указана ссылка с перечнем всех маршрутов, которые доступны для посещения.

