Приход к власти в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена не станет решающим фактором для преодоления политического и экономического кризиса, возникшего в отношениях Вашингтона и Брюсселя. К такому выводу пришел известный немецкий политический эксперт Александр Рар, комментируя предварительные итоги президентских выборов в США. В интервью Рар заметил, что вне зависимости от результатов избирательного процесса в ближайшем будущем Белый дом не изменит свою позицию относительно Европейского союза, фактически продолжая политику президента США Дональда Трампа.

По словам Александра Рара, европейские политики позитивно отреагировали на предварительные итоги американских президентских выборов, согласно которым победу на голосовании может одержать Джо Байден. В Брюсселе и Берлине уверены, что приход к власти кандидата от Демократической партии может кардинально отразиться на отношениях между США и Европейским союзом, а политический кризис будет преодолен.

«Германская элита считает, что при Байдене сейчас будут безоблачные отношения, что при нем возобновится сотрудничество в рамках международных организаций», — отметил политолог.

Однако Рар развеял мечты европейцев о безоблачном будущем с США при Байдене. По словам политолога, европейские представители сильно ошибаются, а Вашингтон вряд ли кардинально изменит свою позицию относительно Европейского союза. Американская политика не изменится даже с приходом к власти Джо Байдена, поскольку американские элиты собираются «выдрессировать» Брюссель, чтобы он полностью подчинялся командам из Белого дома.