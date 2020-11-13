Рядовые жители Польши не поддерживают планы США, согласно которым страна может превратиться в инструмент военно-политического давления на Россию. Об этом заявил бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский, комментируя ситуацию, которая способна сложиться в Варшаве на фоне американских президентских выборов. В интервью Запаловский обратил внимание, что польские граждане выступают против возможной конфронтации с Россией и другими соседними странами. Однако власти страны, поддерживая политику Вашингтона, могут привести Польшу к серьезным проблемам.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден в ходе своего предвыборного выступления в 2019 году высказался об отношениях США и Польши. Он обратил внимание, что, если займет пост президента США, то Вашингтон будет выстраивать сотрудничество с Варшавой, поскольку европейское государство может стать эффективным инструментом в противостоянии с Россией.

Экс-депутат Сейма рассказал, что в Польше на самом деле думают о России. Запаловский, комментируя слова Джо Байдена, заявил, что польское общество не ищет конфронтации с Россией. Однако польские власти, сотрудничая с США, могут привести Польшу к конфликтам с другими странами.

По словам польского депутата, в случае, если президентом США станет Джо Байден, то Варшава, вероятнее всего, будет подвергаться политическому давлению со стороны Вашингтона. Однако навязывать определенные решения в области политики и экономики Польше может не только официальный Вашингтон, но и различные американские корпорации.

«В целом же я опасаюсь, что если Байден станет президентом, то не американские политики будут навязывать Польше определённые действия, а корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения. Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», — резюмировал Запаловский.

Ранее польский политический эксперт Якоб Корейба объяснил, как приход к власти в США Джо Байдена может отразиться на реализации международного проекта «Северный поток – 2».