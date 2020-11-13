Сводят концы с концами: что происходит с экономикой США

Экономика Соединенных Штатов, как и экономика всего мира, переживает нелегкие времена. Пока люди, оставшиеся без работы, вынуждены жить без средств к существованию, власти США не могут договориться о мерах, которые помогут обычным гражданам страны пережить пандемию с наименьшими потерями. К рекордному росту зараженных COVID-19, социальному напряжению и безработице добавилась новая проблема — расшатанная экономика.

Экономические риски США, связанные с коронавирусом, остаются очень высокими. Об этом 12 ноября сообщили два самых влиятельных представителя центробанков мира. Они отмечают, что появление вакцины не обеспечит быстрое решение проблемы как с точки зрения замедления числа заболевших, так и в экономической сфере.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что «следующие несколько месяцев могут быть непростыми». И Пауэлл, и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредили, что, несмотря на недавний прогресс в создании вакцины, еще слишком «рано списывать со счетов надвигающиеся риски для глобального восстановления», поскольку случаи COVID-19 резко увеличиваются во всем мире, а это вызывает новые ограничения.

«Еще слишком рано оценивать с какой-либо уверенностью последствия новостей о вакцине для развития экономики, особенно в ближайшем будущем», — заявил председатель.

В понедельник американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об обнадеживающих результатах испытаний вакцины, подтолкнув фондовые рынки к новым высотам. В четверг акции потеряли часть своей недавней прибыли, причем потери усилились после выступлений Пауэлла и Лагард.

Пауэлл признал прогресс вакцины, но предупредил о «серьезных проблемах» и «неопределенности» в отношении логистики, транспортировки и изготовления препарата. Также он отметил, что еще неизвестно, какое количество людей будут вакцинированы в 2021 году.

Из-за пандемии миллионы жителей Соединенных Штатов остаются без работы, а государственная поддержка страны ослабевает. США устанавливают рекорды по числу госпитализированных и погибших, что побуждает все в большем количестве городов и штатов вводить новые ограничения. Это, конечно, не лучшим образом сказывается на состоянии экономии государства.

Еще летом Республиканская партия Соединенных Штатов предоставила пакет на сумму в 1 трлн долларов, который предназначался для оказания помощи предприятиям и гражданам страны, пострадавшим от серьезных экономических последствий пандемии COVID-19. Ранее шла речь еще об одном дополнительном пакете помощи, но перспективы его получения в последнее время значительно уменьшились, так как Демократическая и Республиканская партии не могут сойтись во мнении и окончательно определиться с масштабом и стоимостью законопроекта.

Демократы считают, что пакет помощи должен быть больше, чем предлагают республиканцы. The New York Times отмечает, спикер Нэнси Пелоси из Калифорнии и сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка крайне негативно отнеслись к пакету, предложенному республиканцами, так как на фоне избрания в президенты демократа Джо Байдена в США резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Демократы требуют 2,4 триллиона долларов в качестве отправной точки, а республиканцы предлагают небольшую часть этой суммы. Лидеры Конгресса также не хотят брать на себя ответственность по нахождению компромисса. Власть США раскололась на враждующие лагеря, только страдают от этого обычные граждане Соединенных Штатов.

Срок действия основных средств поддержки для уволенных работников и закрытых предприятий истек и, хотя домохозяйства использовали накопленные ранее в этом году сбережения для оплаты счетов, существует риск, что многие из них будут изо всех сил пытаться свести концы с концами. Представитель Центробанка Джером Пауэлл и его коллеги ясно дают понять, что гражданам США потребуется дополнительная поддержка, так как многие перешли на удаленную занятость, а некоторые жители страны долгое время остаются безвозвратно уволенными.

«Значительная группа рабочих будет нуждаться в поддержке, когда они найдут свой путь в постпандемической экономике. Хотя восстановление экономики США было быстрее и сильнее, чем ожидалось, оно остается неполным. Большой опасностью для нашей экономики, несомненно, является дальнейшее распространение болезни по территории Соединенных Штатов. У нас новые рекорды: ряд штатов вводят ограничения на деятельность, из-за этого люди могут потерять уверенность в безопасности», — заявил Пауэлл.

Нэнси Пелоси в своем выступлении говорит, что республиканцы «слишком бессердечны», так как настаивают на меньшем пакете помощи.

«Как если бы горел дом, а они просто отказывались поливать его водой», — критически заявила Пелоси.

По мнению американских СМИ, подобного рода заявления имеют политический подтекст. Почти все, что говорится в залах Конгресса в эти дни, похоже, нацелено на избирателей во время второго тура выборов в Сенат в штате Джорджия. Экономисты Goldman Sachs предположили, что республиканцы, возможно, захотят заключить сделку до голосования, чтобы избежать заявлений о том, что контролируемый республиканцами Сенат не дает помощи домохозяйствам, но у демократов может быть стимул не идти на большие компромиссы.

Обе стороны также должны будут прийти к соглашению по важнейшему законодательству о расходах, чтобы предотвратить прекращение государственного финансирования. Есть вероятность, что законодатели превратят дополнительное финансирование помощи в более крупный пакет с этим законодательством.