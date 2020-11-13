Сосновский опроверг слова Соболь об оплате охраны Навального Чичваркиным



Юрист ФБК (иноагент) Любовь Соболь оспорила версию российских СМИ о том, что Алексей Навальный проходит реабилитацию в Германии на деньги немецких налогоплательщиков. Она неверно истолковала один из эфиров на телеканале «Россия-1», сообщив, что все расходы оппозиционера, в том числе на охрану, оплачивает британский бизнесмен Евгений Чичваркин.



Главный редактор немецкого журнала World Economy, политолог Александр Сосновский прокомментировал заявление Соболь. Он заметил, что озвученная ею версия противоречит здравому смыслу и свидетельствует о непонимании немецкого законодательства.

Чичваркин на все случаи жизни

Во время стрима на YouTube-канале «Навальный Live» Соболь выделила часть эфирного времени вопросу пребывания основателя ФБК в Германии после лечения в клинике «Шарите». Она сослалась на один из репортажей телеканала «Россия-1», в котором говорилось, что оппозиционер живет в малонаселенном городе Ибах в горном массиве Шварцвальд.





Речь шла о том, что Навальный проходит «VIP-реабилитацию» — его окружает охрана, состоящая из полиции, а также неизвестных лиц в бронежилетах и с переговорными устройствами. По некоторым данным, все расходы, в том числе проживание, оплачиваются немецкими налогоплательщиками.



Впервые о пребывании Навального в Ибахе сообщил политолог Александр Сосновский. В своем Telegram-канале он заметил, что этот горный массив является курортным местом с высокой стоимостью аренды жилых домов или помещений. Позже данное предположение подтвердили крупные СМИ. В настоящее время попасть в Ибах невозможно — Алексей находится под охраной и фактически не передвигается без нее.



Недавно Навального с супругой Юлией в окружении беспрецедентного количества охранников заметили во время отдыха. Сотрудники немецкого издания Focus Online отметили, что в самом центре «излюбленного немцами региона» находится полиция. Сомневаться, что оппозиционера охраняют полицейские, не приходится. Как сообщили журналисты, помимо полицейских у мэрии заметили два черных автомобиля. Мэр Ибаха подтвердил, что под охраной находится основатель «Фонда борьбы с коррупцией».



Комментируя сложившуюся ситуацию, Соболь стала оправдывать Навального. В качестве аргумента она использовала публикацию оппозиционера в Instagram, где он рассказывал, что все расходы после выписки из «Шарите» возьмет на себя бизнесмен Евгений Чичваркин.

Очевидно, в этой реплике речи об охране частными предприятиями или полицией не шло. Однако Соболь заверила, что даже такие расходы оплачиваются Чичваркиным. Этими словами она, вероятно, ввела свою немногочисленную аудиторию в заблуждение.

Соболь не знает Германию и не понимает немецкое законодательство

В комментарии журналисту ФАН политолог Александр Сосновский напомнил, что какая-либо информация о составе охраны Навального отсутствует. В то же время нет оснований сомневаться, что оппозиционер находится под охраной правоохранителей ФРГ.

Об этом свидетельствует не только сообщения как в российских, так и немецких СМИ. Например, в одном из сообщений отмечается, что в горной общине происходит «нечто особенное», поскольку в регионе фиксируется «большое присутствие полиции». Никакой информации о частных охранных структурах при этом не публикуется.

«Нет оснований не доверять немецкой прессе, они сами об этом открыто говорят. Есть ли у Навального дополнительные охранники? Такое может быть, но судя по фотографиям, которые также есть в Сети, ясно видны полицейские машины, люди в формах. Видно, кто в этом участвует. По заявлениям немецких политиков, его охраняет именно уголовная полиция», — рассказал Сосновский.



Что касается истории с оплатой охраны Чичваркиным, о чем сообщила Соболь на стриме, то это категорически исключено. В рамках немецкого законодательства полиция и все силовые органы оплачиваются из государственной казны. Ни одно частное лицо (тем более, если оно не является гражданином страны) или организация не может использовать государственные услуги и платить за это определенную цену.

«Это может происходить только в том случае, если само государство решает и берет на себя эти расходы. В данном случае Навального пригласила Меркель, как она сама говорила. Исходя из этого, все, что осуществляется вокруг Навального, включая охрану и размещение, несет только немецкая казна», — убежден эксперт.

Возвращаясь к реплике Соболь о том, что именно Чичваркин оплачивает расходы Навального, становится очевидно, что она не соответствует действительности. Утверждения юриста ФБК говорят о полном незнании немецкого законодательства. Сосновский пояснил, что любая попытка оплаты правительственной организации типа полиции частными лицами будет означать возможность откупа государства. В законах ФРГ неоднократно подчеркивалась невозможность проведения подобных транзакций.





