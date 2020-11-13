Житель Турции расстрелял бывшую жену, тещу и соседку

Измир, 13 ноября. Житель Турции застрелил бывшую супругу, а также ранил ее мать и соседку, после чего свел счеты с жизнью, сообщает News Turk.

По данным издания, инцидент произошел поздно вечером 11 ноября в Измире. По неизвестной причине между 32-летним Альпером Г. и 23-летней Чилем К. возникла ссора. В результате словесной перепалки мужчина выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентки. Последняя скончалась на месте происшествия.

Спустя несколько часов преступник ворвался в квартиру жертвы и выстрелил в бывшую тещу Селиму О., а также в соседку Сибель Я. Позже стрелок вернулся на место происшествия и свел счеты с жизнью. Правоохранители возбудили уголовное дело и приступили к расследованию убийства.

Мать убитой и ее подруга получили огнестрельные ранения. Женщин госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако медикам удалось их спасти. На данный момент они проходят реабилитацию в городской больнице.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительница Турции расчленила и приготовила мужа в тандыре. Сын застал ее во время попытки избавиться от улик и вызвал полицию.