Александр Стефанович в интервью ФАН рассказал о трагедии Софии Ротару

Режиссер Александр Стефанович в интервью ФАН рассказал о трагедии певицы Софии Ротару. Звезда всю жизнь борется с заболеванием легких.

Эта личная трагедия легла в основу легендарного фильма «Душа», где снялись многие звезды советской эстрады. В первый год выхода ленту посмотрели более 30 млн зрителей. Интересно, что изначально главную героиню должна была сыграть Алла Пугачева, но из-за развода с режиссером фильма, Александром Стефановичем, роль досталась другой певице — Софии Ротару. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал подробности той истории.

«В основу художественного фильма должна быть положена какая-то драматургическая коллизия из жизни персонажа. Должна быть драматическая история. Когда-то я снял фильм «Душа» в главной роли с Софией Ротару — там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару: у нее болезнь легких и всю жизнь она с ней борется. Но при этом уже столько лет остается самой популярной певицей».

На вопрос корреспондента, кто бы из современных звезд смог сняться в ремейке советского мюзикла, Александр Стефанович ответил, что повторить успех советского мюзикла сейчас вполне смог бы фильм о рэперах. Впрочем, сам режиссер вряд ли взялся бы за съемки такого шедевра.

Несмотря на то, что в декабре Александр Борисович отметит 76 лет, его творческая жизнь бьет ключом. Недавно он закончил документальный фильм о Никите Михалкове, который вышел в эфир Первого канала 25 октября, и уже взялся за съемки нового проекта. Правда, подробности режиссер раскрыть отказался:

«Сейчас обсуждаем с продюсерами новый художественный фильм. Мы, киношники, — люди суеверные, поэтому вперед не любим рассказывать о своих планах, но фильм будет интересный и сенсационный».

Зато режиссер поделился планами о предстоящем праздновании дня рождения. Александр Стефанович, как творческий человек, за эти годы отмечал праздник в самых разных местах — на съемочной площадке, в путешествиях и командировках.

«До дня рождения еще месяц, поэтому посмотрим, куда меня занесет, — отметил он. — В любом случае, наверное, буду отмечать с близкими друзьями».

Александр Стефанович — писатель, сценарист, кинорежиссер. Он является создателем таких известных музыкальных фильмов, как «Душа» (58 млн зрителей) и «Начни сначала» (46 млн зрителей). Александр Стефанович дал дорогу в большое кино Андрею Макаревичу и рок-группе «Машина времени», Софии Ротару, Александру Розенбауму, Сергею Мигицко, Альберту Филозову, композитору Давиду Тухманову.