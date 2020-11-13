Эксперты оценили рекомендацию РКН об отказе от Youtube

Необходимо на государственном уровне озаботиться созданием альтернативной и, что не менее важно, качественной заменой Youtube, в противном случае российские СМИ и дальше будут подвергаться политической цензуре. Подробнее — в материале ФАН.

Рекомендация РКН

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, участились случаи блокировок, маркировок, предупреждений и иных ограничений в отношении youtube-каналов, принадлежащих российским СМИ, со стороны администрации платформы. По мнению регулятора, это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента», — сообщили в РКН.

Стимулировать переход

Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что проблема блокировок видеоконтента на Youtube есть, известна она пользователям давно. Другое дело, что размещать свои ролики там привычно и удобно, что администрация Youtube учитывает, чем и пользуется.

«Разумеется, надо развивать отечественные платформы для размещения видеоконтента, чтобы в перспективе они стали более удобными для пользователей, нежели зарубежные. Рекомендации Роскомнадзора для их успешного воплощения в жизнь должны быть подкреплены соответствующими техническими решениями. Размещение на отечественных платформах потребует большего удобства, большей надежности, большей простоты доступа, чем у их зарубежных аналогов. И тогда все состоится именно в том ключе, о котором говорит Роскомнадзор», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его мнению, блокировки на Youtube обусловлены не только коммерческими соображениями, так называемым соблюдением авторских прав, но и причинами политическими. Эксперт выразил надежду, что реакция на подобные действия администрации Youtube со стороны российского общественного мнения будет оперативнее, аргументированнее и жестче, но при этом доказательнее.

«Это — одно из возможностей стимулировать переход пользователей к отечественным сервисам», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее YouTube провел целую серию блокировок российских СМИ. Сначала американский сервис без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей, а спустя некоторое время с цензурой YouTube столкнулись издания PolitRussia, ANNA News, News Front и «Царьград».

Нужна качественная альтернатива

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко отметил, что рекомендация РКН — это хорошая тенденция, но объективно на текущий момент эта задача почти не реализуемая.

«У нас не существует аналога Youtube, даже менее популярного, но более технологического Vimeo. Да, надо размещать на наших сервисах, но каких? В «ВКонтакте», «Одноклассниках»? Эти сервисы не являются видеохостингами, это социальные сети, где размещение видео — всего лишь дополнительная функция. Если говорить о «Яндекс.Эфир» и Rutube, то эти площадки, мягко говоря, технически отстают от требований пользователей к современным видеосервисам. Они неудобны, некорректны и не поощряют размещение политических видео», — пояснил Руслан Осташко.

По его словам, на Youtube также присутствует политическая цензура, но прямого запрета нет. И цензурированию подвергается важная, но все же малая часть материала. В целом рекомендация РКН логичная, правильная, нужная и своевременная, но в России пока не существует аналога Youtube.

«Youtube СМИ пользуются не для того, чтобы просто разместить видео, а для того, чтобы получить пользователей, зрителей. Чтобы их контент был востребован. Назовите мне российские сервисы, где можно спокойно размещать видео и получать пользователей от площадки? «ВКонтакте» и «Одноклассники» — не сервисы, которые специализируются на видеохостинге и используются российскими СМИ для дополнительного распространения информации», — добавил Руслан Осташко.

По мнению главного редактора PolitRussia, Youtube сегодня — это единственный безальтернативный источник видеоконтента. И с этим нужно что-то делать, уверен Осташко. Чтобы воплотить в жизнь рекомендации РКН, необходимо вести планомерную государственную работу по созданию альтернативной качественной площадки, которая не только заменила бы Youtube технологически, но и по количеству пользователей. Это сложно, но это важно.