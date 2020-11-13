Севший экстренно Ан-124 возил грузы НАТО, поэтому двигатели давно не меняли

Новосибирск, 13 ноября. Дата последней замены двигателей пока остается неизвестной.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что борт принимал участие в программе по перевозке грузов для НАТО. Определенное время самолет базировался в Лейпциге.

Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, в аэропорту «Толмачево». Борт с 83 тоннами груза вылетел за пределы взлетной полосы. По предварительной причине, произошел отказ двигателя.

Как выяснил ФАН, это не первое ЧП для лайнера. В 2013 году Ан-124 «Руслан» столкнулся с другим воздушным судном. Инцидент произошел в аэропорту Казани.