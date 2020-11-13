Эмоциональное потрясение не помешало Ковальчук отметить день рождения

Певице, экс-участнице группы «Блестящие» Юлии Ковальчук на днях исполнилось 38 лет. В своем Instagram-аккаунте артистка призналась, что этот день она считает для себя большим психологическим испытанием. Из подписи к посту можно сделать вывод, что происходит это из-за возраста.

«Каждый день рождения для меня — это сильнейший эмоциональный взрыв. Не знаю, взрослею я или старею», — прокомментировала снимок знаменитость.

Юлия Ковальчук уже семь лет в браке с певцом и телеведущим Алексеем Чумаковым. Пара не любит распространяться о своей личной жизни. Несмотря на то, что среди звезд шоу-бизнеса принято устраивать роскошные празднества в честь дня рождения, Юлия от шумного торжества отказалась, но совсем без праздника не осталась.

«Отметили праздник в семейном кругу, никакого большого торжества не планировали», — отметила представитель артистки Евгения.

Небольшой праздник прошел в одном из столичных ресторанов — в компании друзей и близких, среди которых был также певец Сосо Павлиашвили. Артист спел для именинницы ее любимую песню «Не гадайте на любовь», чем заметно поднял ей настроение.

В Сети Юлия Ковальчук поблагодарила подписчиков и коллег за поздравления.

«Радуюсь каждому поздравившему меня, вспомнившему и небезразличному, потому что ценю и берегу каждого. Мои близкие и любимые, мои друзья, товарищи и просто смотрящие со мной в одну сторону, вы — мое самое большое богатство и подарок!» — отметила Ковальчук.

Ранее сообщалось, что для своей единственной дочери Амелии популярные исполнители закатили куда более грандиозную вечеринку в честь дня ее рождения, чем торжество матери Юлии Ковальчук.