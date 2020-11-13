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Эмоциональное потрясение не помешало Ковальчук отметить день рождения

Эмоциональное потрясение не помешало Ковальчук отметить день рождения

Певице, экс-участнице группы «Блестящие» Юлии Ковальчук на днях исполнилось 38 лет. В своем Instagram-аккаунте артистка призналась, что этот день она считает для себя большим психологическим испытанием. Из подписи к посту можно сделать вывод, что происходит это из-за возраста.

«Каждый день рождения для меня — это сильнейший эмоциональный взрыв. Не знаю, взрослею я или старею», — прокомментировала снимок знаменитость.

Юлия Ковальчук уже семь лет в браке с певцом и телеведущим Алексеем Чумаковым. Пара не любит распространяться о своей личной жизни. Несмотря на то, что среди звезд шоу-бизнеса принято устраивать роскошные празднества в честь дня рождения, Юлия от шумного торжества отказалась, но совсем без праздника не осталась.

«Отметили праздник в семейном кругу, никакого большого торжества не планировали», — отметила представитель артистки Евгения.

Небольшой праздник прошел в одном из столичных ресторанов — в компании друзей и близких, среди которых был также певец Сосо Павлиашвили. Артист спел для именинницы ее любимую песню «Не гадайте на любовь», чем заметно поднял ей настроение.

Эмоциональное потрясение не помешало Ковальчук отметить день рождения

В Сети Юлия Ковальчук поблагодарила подписчиков и коллег за поздравления.

«Радуюсь каждому поздравившему меня, вспомнившему и небезразличному, потому что ценю и берегу каждого. Мои близкие и любимые, мои друзья, товарищи и просто смотрящие со мной в одну сторону, вы — мое самое большое богатство и подарок!» — отметила Ковальчук.

Ранее сообщалось, что для своей единственной дочери Амелии популярные исполнители закатили куда более грандиозную вечеринку в честь дня ее рождения, чем торжество матери Юлии Ковальчук.

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