У севшего экстренно в Новосибирске Ан-124 многие детали были заменены

Новосибирск, 13 ноября. Самолет Ан-124 «Руслан», экстренно севший в Новосибирске, ранее проходил ремонт с заменой комплектующих.

Стоит отметить, что силовой агрегат до установки на «Руслан» эксплуатировался на другой машине. Непосредственно на Ан-124 он был установлен в сентябре 2019 года. Плановый ремонт силового агрегата был намечен на 2023 год, сообщает источник ФАН.

В январе прошлого года ремонтировались стойки шасси, обшивка, пилоны. Иными словами, проходил комплексный ремонт почти всего лайнера. Сертификат на его эксплуатацию действовал до февраля следующего года.

Примечательно, что именно отказ одного из двигателей стал экстренной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево, в результате чего «Руслан» оказался за пределами ВПП. Это происшествие стало не первым — семь лет назад этот самолет столкнулся в аэропорту Казани с другим лайнером.