Триполи, 13 ноября. Политолог Фарадж Зейдан обвинил Турцию в намерении сорвать перемирие в Ливии.

Совместный военный комитет в формате «5+5» завершил серию встреч в Сирте. В рамках переговоров участники согласовали поэтапный вывод иностранных сил с территории североафриканского государства. Также делегаты договорились об открытии прибрежной дороги для граждан и обеспечении безопасности в районе.

Анкара намерена помешать дипломатическим процессам по урегулированию кризиса в стране, заявил политолог в прямом эфире канала AlHadath (ОАЭ). Фарадж Зейдан рассказал, что турецкая разведка планирует саботаж и готовит провокации, которые сорвут реализацию соглашений СВК «5+5».

Накануне появилась информация о прибытии в морской порт Триполи грузового судна с вооружением и сирийскими наемниками. Таким образом, Турция продолжает нарушать не только эмбарго СБ ООН, но и договоренности о режиме постоянного прекращения огня.

Помимо джихадистов и военной техники, на борту корабля находилась группа специалистов по вопросам безопасности, которая должна провести соответствующую подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что племя Тубу обвинило Турцию и Катар в попытке сорвать перемирие в Ливии. Власти двух государств недовольны соглашением о сохранении режима прекращения огня, принятом на конференции в Швейцарии.