Серийный потрошитель из Британии с «голосами в голове» умер от коронавируса

Лондон, 13 ноября. Коронавирус стал причиной смерти 74-летнего британца Питера Сатклиффа. Он сидел на пожизненном, а в обществе его называли «Йоркширским потрошителем».

По данным издания Sky News, душегуб в последнее время находился в больнице — ему диагностировали тяжелую форму инфекции. По некоторым данным, в госпитале он отказывался от лечения, сообщает канал Sky News.

Напомним, что серийный убийца был приговорен еще 39 лет назад. На его счету 13 убитых женщин. Еще семерым жертвам удалось выжить.

В качестве оправдания он говорил, что потерпевшие — «проститутки», убивать которых от него требовали «божественные голоса».