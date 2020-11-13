Что такое патология младостарчества и откуда ее истоки

Эпопея с противостоянием отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия, а ныне просто Николая Романова, с церковными и государственными властями продолжается и даже набирает обороты. На этой неделе один из сочувствующих Романову священников Екатеринбургской епархии, протоиерей Георгий Бусыгин, был отстранен от настоятельства в приходе Блаженной Ксении. Несмотря на то, что священник заявлял, что не разделяет крайностей во взглядах Романова, он продолжил тесно общаться с бывшим монахом. И, судя по всему, не просто общаться, но и проповедовать в канве учения Романова. Не зря же епархия настолько резко отреагировала, упомянув в том числе и о подозрениях в «двоедушии» Бусыгина.

Романов и его идеи

По данным СМИ, Бусыгин действительно проповедовал как минимум идеи категорического «ковид-диссидентства», на уровне того, что к Богу в храм в маске не ходят.

Стоит напомнить, что бывший духовник Среднеуральского женского монастыря, ныне отлученный от Церкви Николай Романов, прославился этой весной за резкую критику священноначалия по поводу карантинных мер, введенных для профилактики коронавирусной инфекции. В своей критике он дошел до открытых проклятий в адрес Екатеринбургского митрополита и патриарха Московского. Заявления свои он, будучи монахом большой схимы, делал максимально публично, на YouTube, что уже несколько не соответствует обетам, принимаемым схимонахами по поводу уровня собственной публичности.

Сперва митрополия просто запретила его в служении, но он проигнорировал это решение. Затем последовало извержение из сана, которое также было проигнорировано, что в итоге обернулось анафемой, то есть отлучением от Церкви. В формулировках церковного суда, в частности, говорится о «нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов». Также судом были установлены «факты лжи и клеветы в выступлениях схиигумена».

Тем не менее Романов фактически захватил Среднеуральский женский монастырь, в котором был духовником, и призвал туда своих сторонников. Судя по всему, разбираться с этими непрошенными насельниками будет уже СК РФ и прочие силовые ведомства России.

Что касается идеологической подоплеки, то нужно понимать, что Романов — это типичный царебожник. Это такая квазицерковная доктрина, которая утверждает, что Николай II был наделен отдельным сакральным статусом, а его убийство адептами данного течения приравнивается ни много ни мало к искупительной жертве Христа.

Что же касается организационных аспектов, то Романов — это представитель такого патогенного явления в жизни церкви, как младостарчество. По сути, младостарец — это тоталитарный гуру в рясе, который постепенно подменяет православное учение о христианстве своими околоцерковными измышлениями, претендуя на абсолютный тотальный контроль над паствой, постоянно проявляя при этом разного рода «чудеса» и «свидетельства своей богоизбранности». В случае с Романовым — это были публичные и записанные на видео акты «изгнания бесов», которые у людей компетентных вызывали как минимум недоумение, а максимум — возмущение таким попранием канонов.

Он не один

К сожалению, прецедент Романова — далеко не единичный случай в современной Русской церкви. Параллельно с событиями в Екатеринбургской митрополии аналогичный, но куда менее освещенный в СМИ, сюжет происходил в Ивановской области, в селе Чихачёво. Там схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) тоже обустроил свою альтернативную общину — с чудесами, знамениями и пророчествами. И с сотнями паломников. Его дело также будет рассматриваться церковным судом, а пока он освобожден от настоятельства и запрещен в служении.

Что же касается государства, то Иоанникий сейчас обвиняется СК РФ в незаконном лишении людей свободы. А при обыске в обители схиархимандрита представители правоохранительных органов нашли оружие.

И таких общин, с настоятелями не под церковным или светским судом, в России имеется изрядное количество. Но когда одиозный церковный деятель совсем уж не начинает терять берега, церковные власти смотрят на него сквозь пальцы.

Причина тут проста — деньги. Практически всегда такие общины приносят весьма солидную прибыль епархии. Туда действительно сотнями направляются паломники. Это крайне обширные и влиятельные общины. За того же Романова, к примеру, вступалась актриса Мария Шукшина.

Власть, деньги, инфантилизм

Но вопрос тут не в том, почему появляются младостарцы. От искушения властью не застрахован никто. Понятно и то, почему их долгое время снисходительно терпят — потому что деньги решают множество проблем.

Непонятно другое, — почему именно к таким одиозным деятелям сотнями идут люди, а не идут такими же сотнями и тысячами на приходы с адекватными священниками, которых все же подавляющее большинство? По мнению и. о. благочинного Свято-Юрьева мужского монастыря Новгородской епархии иеромонаха Григория (Побожина), «идут потому, что, во-первых, простая и понятная идеология»:

«Без всяких там ваших богословий (сюда же паразитизация на «бытовом благочестии», каковое только простому люду и знакомо). Во-вторых, вместо решений внутренних проблем назначается внешний враг. В-третьих, снятие с себя ответственности и тем самым существенное упрощение жизни — «послушание старцу». Вообще, упрощение всего и вся — сказки, чудеса, черно-белый мир, золотой век и прочие отходы духовности. Старая добрая религиозность — сохранение пропасти между миром тамошним и здешним, тем самым отрицание боговоплощения, но неспособность этого понять. Глупость, непоследовательность, отсутствие критического мышления, отрицание его ценности, — в этом смысле уход от реальности — как разновидность зависимости. Еще постсекулярная реакция на секуляризующийся мир с его отрицанием всего трансцендентного, отсюда возвращение к корням, то есть фундаментализм и реконструкторство — из-за отсутствия видения здравой традиции и замена его внешними аффектами в виде всякого чудесного.

Сходное мнение озвучил игумен Михайло-Архангельского монастыря города Юрьев-Польский Александровской епархии, о. Афанасий (Селичев). По его словам, причиной всему является инфантилизм:

«Духовный инфантилизм. Самому брань духовную вести трудно, вот и ищут того, кто вместо них будет их бесов гонять. Как просто жить! Батюшечка дунул, плюнул, пошептал и Царство Божие у тебя в кармане. А еще одна проблема — истерия — заразная вещь. Большинство таких адептов — нервнобольные. Кликушество не умерло, оно просто воцерковилось, к сожалению».

Но все же есть мнение, что после казуса Романова и церковные, и государственные власти куда пристальнее будут смотреть, да и уже смотрят, в сторону подобных социально-религиозных патологий.