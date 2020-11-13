Малькевич поаплодировал Роскомнадзору за просьбу СМИ уходить от YouTube

Деятельность Роскомнадзора заслуживает самых высоких оценок. Об этом в комментарии ФАН заявил журналист Александр Малькевич.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 13 ноября появилось объявление о том, что Роскомнадзор «рекомендует российским СМИ размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний». Пока что Федеральная служба призвала российских журналистов не размещать свои материалы на видеохостинге Youtube из-за применения администрацией блокировок, маркировок, предупреждений и различных других ограничений в отношении материалов СМИ и журналистов РФ. Роскомнадзор заявляет, что подобные действия являются целенаправленной политикой в ограничении влияния зарубежных платформ на доступ российских граждан к объективной информации.

«Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента», — указано в обращении.

Журналист, президент фонда защиты национальных ценностей, первый заместитель председателя комиссии по СМИ общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с ФАН отметил, что медиа давно ждали решительных шагов от Роскомнадзора по этому поводу, и дело начало двигаться вперед.

«Аплодирую Роскомнадзору. Гражданское общество, да и медиа-сообщество давно ждали от организации решительных действий, и они происходят. Роскомнадзор жестко обращается в Twitter и Google, пытаясь отстаивать цифровые права граждан РФ и защищая российские СМИ. Второй, безусловно, серьезный маркер — то, что заявление Роскомнадзора побуждает российские СМИ переходить на отечественные площадки. Это очень важно и значимо», — отметил журналист.

Малькевич подчеркивает, что представители СМИ, в том числе и сам Александр, не раз упоминали о важности ограничения западных интернет-платформ в жизни россиян для обеспечения безопасности. Эксперт отмечает, что следующим важным шагом будет «максимальный протекционизм по отношению к отечественным стартапам и разработкам».

«Очень важно, что не мы, журналисты, и не гражданское общество, а официальная государственная организация говорит: «Ребята, находиться на западных медиа-площадках опасно для вас, для вашего бизнеса, для вашего контента». Мы об этом кричали много раз. Органы государственной власти, государственные СМИ должны вести читателей, зрителей, слушателей за собой на защищенные платформы, но государство должно приоритетным образом развивать свои площадки и свои ресурсы. В целом деятельность Роскомнадзора заслуживает самых высоких оценок», — сказал журналист

На вопрос, существует ли вероятность полного запрета YouTube и других иностранных платформ, Александр Малькевич ответил, что именно запрещать на территории России ничего не надо, но необходимо проводить грамотную и комплексную работу.

«Запрет — это неправильная популистская мера, которую постоянно озвучивают неграмотные чиновники и депутаты, общественные деятели, не разбирающиеся в технических аспектах. И это используют наши враги против нас. Потом начинают вопить, что в России закручивают гайки, душат, убивают и так далее. Нужно действовать комплексными решениями. Первое — должны работать представительства западных компаний в России. Второе — они обязаны платить здесь налоги. Третье — соблюдать наши законы. Четвертое — должны быть ограничены и в перспективе исключены поступления средств из бюджетных денег в кошельки западных компаний, также должны быть лимитированы транзакции со стороны российских граждан и снижено качество трафика. В свою очередь российские стартапы и сервисы должны предоставлять огромную альтернативу — тогда люди будут уходить с иностранных интернет-платформ добровольно. Запреты без альтернативы рождают цифровое сопротивление, и это как раз выгодно тем, кто нарушает наши законы», — подытожил эксперт.

Напомним, с противодействием западных платформ столкнулось и Федеральное Агентство Новостей. В апреле 2020 года американская корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН, а также удалила все документальные фильмы и репортажи агентства в аккаунте на YouTube. Материалы Федерального агентство новостей соответствовали всем правилам Google, а также международного и российского законодательствам. Тогда ФАН призвал Роскомнадзор провести расследование по этому поводу. В мае видеохостинг ответил на запрос Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о причинах удаления аккаунта Федерального агентства новостей, объяснив, что блокировка произошла «по цензурным соображениям». В ноябре некоторые российские СМИ и журналисты столкнулись с новыми блокировками зарубежных интернет-сервисов. Так, например, в ноябре на Facebook был заблокирован аккаунт известного российского журналиста и медиаменеджера Арама Габрелянова из-за фильма ФАН о Нагорном Карабахе — «Один день в Карабахе», главный посыл которого — сделать все, чтобы остановить войну.​​​​​​