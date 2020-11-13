Участницы Comedy Woman тяжело переживают закрытие шоу на ТНТ

Слухи в Сети о закрытии юмористической программы Comedy Woman появились совсем недавно. Первой прокомментировала эту информацию участница шоу Мария Кравченко.

На одном из YouTube-шоу героиня программы сообщила, что, оказывается, шоу заморожено с декабря прошлого года, продюсеры не хотели афишировать свое решение. Однако актриса не исключает, что проект еще когда-нибудь выйдет на телеэкраны, только в обновленном формате.

«Нас собрали и сказали, что в том виде, в котором шоу подошло к последним съемкам, дальше существовать не может», — сказала знаменитость.

Кравченко призналась, что расплакалась в такси, когда узнала новость, поскольку поняла, что ей придется начинать все с нуля. Она добавила, что у участниц Comedy Woman после встречи с продюсером было крайне подавленное состояние.

Информацию о закрытии шоу также подтвердила актриса Наталья Медведева.

«Информация о закрытии проекта официальная, и о решении продюсеров известно давно», — отметила актриса, отказавшись от других комментариев.

Ранее Надежда Ангарская, которая устроила скандал из-за перекрытой дороги в Москве, в одном из интервью коснулась вопроса закрытия шоу, отметив, что «Comedy Woman закрыли и больше не снимают», но о причинах решила не упоминать.

Некоторые коллеги девушек по проекту до сих пор не оправились от этой новости и не хотят выходить на связь. Похоже, не только зрители потеряли одно из комедийных шоу — участницы проекта лишились стабильного дохода и постоянного места работы из-за прогрессивного решения продюсеров.