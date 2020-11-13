Немецкий эксперт рассказал, как Байден сможет использовать «СП-2»

Крупный энергетический проект «Северный поток – 2» может сыграть ключевую роль в будущем отношений между США и Европейским союзом. Такого мнения придерживается известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя международную политическую ситуацию, сложившуюся на фоне выборов президента США. В интервью Рар обратил внимание, что, если пост президента США займет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то он сможет использовать «СП-2» в своих политических целях.

Ранее американское информационное издание Blomberg сообщило, что Палата представителей и Сенат США подготовили документ, согласно которому санкции против «Северного потока – 2» будут включены в американский оборонный бюджет на 2021 год. Новый законопроект позволит принять экономические ограничения против проекта и компаний, связанных с ним.

Рар, в первую очередь, заметил, что политические и экономические отношения между Вашингтоном и Брюсселем переживают крупный кризис. Однако в случае, если к власти придет Джо Байден, то американские власти могут кардинально изменить ситуацию и исправить такое положение дел. Для этого Белому дому необходимо отказаться от санкционной политики и отменить ограничения против энергетического проекта «Северный поток – 2» и европейских компаний.

«Он (Джо Байден) не будет вводить жесткие санкции против немецких фирм, чтобы окончательно не испортить отношения с европейцами. Тем более что Германия опротестовала санкции Трампа и дала понять, что она в этом вопросе отступать не будет», — резюмировал политолог.

Ранее Александр Рар назвал виновных в кризисе отношений между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Он также обратил внимание, что Вашингтон несет ответственность за разрушение важнейших международных структур.