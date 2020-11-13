Самех Шукри отметил роль Египта в урегулировании ливийского кризиса

Каир, 13 ноября. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил важную роль страны в достижении перемирия в Ливии.

По данным издания Aljamahiriya, в Сирте завершился шестой раунд переговоров Совместного военного комитета в формате «5+5». Стороны договорились о поэтапной реализации женевских соглашений.

Глава МИД Египта прокомментировал итоги встречи и подчеркнул, что Каир приложил немало усилий для прекращения конфликта в Ливии.

По его словам, Египет координировал действия с ООН. Шукри напомнил, что помог донести на политическом и военном уровнях позиции сторон друг до друга. Для этого организовывались специальные мероприятия, на которых присутствовали представители Востока и Запада североафриканского государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главы МИД Египта и Франции выразили приверженность урегулированию ливийского кризиса путем переговоров.