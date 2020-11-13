Вассерман указал на причины странного поведения Трампа на своем посту

Москва, 13 ноября. Определенные политические решения президента США Дональда Трампа вызывают удивление, поскольку он, находясь на посту американского лидера, пытается реализовать некую экономическую стратегию. Об этом заявил известный российский политический аналитик, журналисты и публицист Анатолий Вассерман. В интервью он оценил странное поведение главы Белого дома, а также объяснил, с чем связаны необычные выходки Трампа в роли главы государства.

Напомним, что 3 ноября в американских городах состоялись выборы президента США. В качестве основных кандидатов на высокий пост были представлены член Демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Официальные результаты голосования станут известны уже 14 декабря, когда состоится заседание коллегии выборщиков.

Анатолий Вассерман указал на причины странного поведения Дональда Трампа на посту президента США. Он обратил внимание, что различные политические решения главы Белого дома, вызывающие удивление, связаны с реализацией некого экономического плана. Трамп, являясь предпринимателем, планировал восстановить американское производство, разрывая экономическое сотрудничество с другими странами.

Политический эксперт обратил внимание, что все экономические санкции, введенные США против Европейского союза и Китая, были реализованы Вашингтоном по надуманным политическим предлогам. Таким образом Трамп пытался сократить приток товаров в страну, чтобы восстановить американское производство.

«Так вот под раздачу попал не только Китай, но и Европейский союз. В Китай сейчас выведена львиная доля промышленных производств из самих США, поэтому именно Китаю в отличие от громадного большинства стран система разделения труда выгодна», — объяснил Вассерман.

Однако, если к власти в США придет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то ситуация может резко измениться, а Вашингтон восстановит экономические соглашения, которые были расторгнуты администрацией Трампа.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказался о политических процессах, запущенных в США на фоне президентских выборов. Он рассказал, что страну в ближайшем времени ждет распад на несколько отдельных государств.