Самая большая мечеть Алжира стала камнем преткновения между властью и народом

В день рождения пророка Мухаммеда 28 октября совершилось долгожданное открытие самой большой мечети в Африке — Великой мечети Алжира, на постройку которой государство потратило 1,5 миллиарда долларов.

Помимо положительных оценок со стороны религиозных лидеров, возведение Великой мечети Алжира вызвало резонанс в обществе и средствах массовой информации, которые на протяжении всего строительства критиковали власти за игнорирование реальных проблем страны в угоду личных амбиций. В этой статье будут рассмотрены основные особенности нового «чуда света» и критика проекта.

Редакция Telegram-канала «Алжир сегодня» наблюдает за тем, как алжирское общество реагирует на политику своего государства.

Предназначение мечети

По словам члена Ассоциации мусульманских ученых Кемаля Шакята, миссией мечети является: «основание нового места борьбы со всеми формами религиозного и светского экстремизма, регулирование исламских правовых норм и их сопряжение с алжирскими реалиями».

Данный мусульманский архитектурный комплекс состоит из 12 сооружений и характеризуется рядом особенностей:

вместимость территории всего комплекса — 120 000 человек;

минарет — 267 метров (самый высокий в мире);

вместимость молельного зала — 36 000 единовременно молящихся.

На территории комплекса расположены:

библиотека с миллионом книг;

лекционный зал;

музей исламского искусства и истории;

центр исследований по истории Алжира;

роскошные каллиграфические панели, протяженностью не менее 6 км.

Сопутствующие события

Открытие мечети проходило на фоне демонстраций, где миллионы мусульман по всему миру выражали возмущение в адрес президента Франции. Ранее он имел неосторожность высказаться в защиту издательства Charlie Hebdo, отличившегося в очередной раз карикатурами на Пророка Мухамммада.

Позже Эммануэль Макрон дал интервью авторитетному арабскому изданию Al Jazeera, в котором заявил, что «его слова были искажены», и что «он понимает недовольство мусульман в отношении этих рисунков».

Но череда терактов, совершённых радикалами, уже унесла несколько жизней во Франции, а волна негодования прокатилась по всем арабским и мусульманским странам. В их числе и Алжир, где негативное отношение большей части общества к французской власти сформировалось ещё в колониальную эпоху (1830-1962 гг.) и до сих пор находит отражение в политике страны.

Подготовка к строительству мечети

Идея создания Великой мечети Алжира зародилась в политико-религиозных кругах страны еще во времена второго президентского срока Абдель Азиза Бутефлики. Но возможность реализовать проект появилась только после отмены чрезвычайного положения, сохранявшегося в стране еще 9 лет после официального завершения гражданской войны (1991-2002 гг.), в ходе которой правительству удалось подавить исламистскую вооруженную оппозицию.

Проект мечети был создан двумя немецкими конструкторскими бюро. Тендер на постройку выиграла крупнейшая китайская строительная компания CSCEC. Всего в конкурсе принимали участие 24 строительные компании, в том числе из Франции.

Особенности создания мечети

Строительство началось в 2012 году в районе Мухаммадия. По заверениям чиновников, это место является наиболее выгодным, так как находится между историческим центром столицы и аэропортом. Но есть мнение, что решающее значение при выборе места сыграли его символизм и история. В колониальную эпоху французы называли этот район «Лавижери», в честь архиепископа Шарля Лавижери, лидера христианизации Алжира. Кроме того, был план возведения католического храма в районе сегодняшней Мухаммадии.

Для алжирских элит строительство Великой мечети именно в этом районе является демонстрацией независимости и символом победы ислама над христианством в Алжире.

Также, благодаря возведению минарета с высотой 267 метров, Алжиру удалось обойти другого конкурента — Марокко, где высота минарета мечети Хасана II достигает 210 метров.

Здесь важную роль сыграл Абдельмаджид Теббун — действующий президент Алжира. С 2012 по 2017 год он возглавлял министерство жилищного строительства и лично курировал возведение мечети. На начальных этапах строительства геологи многократно указывали на риски, связанные с сейсмической активностью в зоне застройки и предлагали уменьшить высоту минарета. Но по инициативе Теббуна высота осталась неизменной.

Немецким конструкторам пришлось вносить изменения в проект, благодаря чему конструкции комплекса оснащены системой сейсмических изоляторов и вязких амортизаторов, которые должны обеспечить сохранность здания даже при магнитуде толчков в 7 баллов по шкале Рихтера.

Критика проекта

Строительство такого масштаба не могло не вызвать реакцию в обществе. Уже с 2012 года, помимо восторга политиков и мусульманских активистов, СМИ регулярно демонстрировали критическую оценку Великой мечети.

В 2019 году завершилось строительство Великой мечети, ещё этот год стал началом протестных движений в большинстве городов Алжира, которые официально проводились против инициативы 82-летнего Абдель Азиза Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок. В то же время эти события стали закономерным результатом многолетней политики президента, который не смог расставить приоритеты так, чтобы общество ему доверяло.

В народе мечеть Алжира назвали «Великой мечетью Бутефлика», и многими она рассматривается как памятник казнокрадства и мании величия бывшего президента.

Проблемы Алжира

Для того чтобы понять, нужен ли экономике и мусульманам Алжира такой мегапроект или он лишь дорогостоящий архитектурный шедевр, обратимся к насущным проблемам страны. Во первых, на момент открытия мечети более 670 тысяч семей нуждалось в собственном жилье. На сумму 1,5 миллиарда долларов при целевом использовании можно построить, по самым скромным оценкам, жилье для 40 000 семей, либо десяток больниц высокого уровня.

Во вторых, уровень безработицы в стране к моменту завершения строительства мечети достиг 12 % и считается очень высоким даже для стран северной Африки. Хотя строительство рекламировалось как средство создания рабочих мест в Алжире, рабочие-иммигранты из Китая выполняли большую часть работы. Всего 7000 алжирских специалистов было привлечено к строительству. По убеждению многих верующих мусульман Алжира, эта постройка лишена религиозной ценности, так как возводилась «руками неверных».

В третьих, скорость инфляции, более чем в 4 % за год в сочетании с низким уровнем доходов населения привели к тому, что 15 миллионов (38 %) алжирцев находятся за чертой бедности. Во время открытия Великой мечети эти люди ликовали в последнюю очередь.

В целом, в основе критики проекта лежат совокупные обиды и чаяния общества. Строительство столь дорогостоящей мечети на фоне десятилетнего экономического застоя, безработицы и хронической коррупции вызвало недовольство. По мнению оппозиционных алжирских изданий, Великая мечеть Алжира является лишь верхушкой айсберга многих мегапроектов, таких как стадионы и театры, которые использовались казнокрадами в качестве прикрытия для личного обогащения.

Для большей части населения страны польза от строительства величайшей мечети Африки остается неясной (тем более в условиях пандемии). Наличие в городе более 450 открытых мечетей, а также удаленность религиозного объекта от наиболее густонаселенных районов столицы негативно скажется на ее посещаемости.

Таким образом, Великая мечеть стоимостью 1,5 миллиарда долларов обнажила реальные проблемы общества и стала камнем преткновения для алжирской власти, стремившейся поднять престиж страны. Как в будущем изменится отношение к новому «чуду света», зависит от того, как власти ответят на стоящие перед ними вызовы.