Нейропсихолог рассказал, почему стресс могут спутать с простудой

Москва, 13 ноября. Стресс способен приобретать самые неожиданные формы. Некоторые из них ошибочно можно принять за признаки простудных заболеваний.

Негативные эмоции и стресс могут привести к таким проблемам со здоровьем, как повышенные температура тела и уровень сахара, кашель и высокое давление. Раздражителями организма могут выступать не только ситуации, но и изменения во внешней среде. Внимание на это обратила нейропсихолог и клинический психолог Ирина Хвингия.

«При хроническом стрессе могут быть и аллергические проявления», — рассказала специалист.

Хронический стресс может выражаться в виде термоневроза — незначительного повышения температуры. Говоря о проблемах с психическим состоянием, его провокатором чаще всего оказывается депрессия. Показателем того, что заболевание спровоцировано стрессом, является температура тела в 37,5 градусов, объяснила нейропсихолог в комментарии радио Sputnik.