Антирекорды коронавируса вынуждают американцев отменить праздники

Мэр Чикаго Лори Лайтфут объявила о новых ограничениях в городе из-за всплеска смертей от коронавируса. Утверждается, что сейчас необходимо вводить срочные меры, так как в противном случае в Чикаго в ближайшее время могут погибнуть еще около 1000 человек. Мэр города призвала американцев дистанцироваться — как можно реже приглашать гостей или вообще ограничить их медицинскими работниками и нянями для детей, а также отменить выездные и гостевые планы на важный для американцев праздник — День благодарения.

Предполагается, что приказ продлится не менее 30 дней. Лайтфут предостерегла жителей, что если они не будут соблюдать необходимые меры, то к концу года количество смертей значительно увеличится. Несмотря на то, что в Чикаго до сих пор не закрылось ни одно предприятие, мэр советует жителям не покидать дома без надобности. Рекомендуется выходить только на работу, в школу, в больницу и магазины.

Когда мэра спросили, почему она не закроет предприятия, она ответила, что такая мера является последним шагом. Лори выразила надежду, что у властей Чикаго не будет необходимости это делать.

В штате Иллинойс, где находится Чикаго, в четверг был зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19 — 12 702 случая за сутки.

«Большая часть заражений приходится на ситуации, когда мы встречаемся с родственниками и друзьями, в том числе дома. Находясь с близкими людьми в ограниченном пространстве, люди теряют бдительность и думают, что находятся в безопасности. Это не так. Мы должны сейчас придерживаться некоторых правил, чтобы приостановить распространение коронавируса и спасти жизни людей», — сказала Лайтфут.

Мэр отмечает, после того, как американские СМИ провозгласили демократа Джо Байдена избранным президентом, граждане страны, отправившиеся толпами на улицы, хоть и были в масках, но напрочь забыли о социальном дистанцировании. Эти нарушения спровоцировали новые антирекорды заболеваемости.

Мэр также заявила, что офисы, салоны и кинотеатры должны работать по предписанным правилам. Если власти заметят, что люди «не будут признавать ограничения пропускной способности, то их ждут более жесткие последствия».

«Если мы увидим, что вы каким-то образом нарушаете эти правила, мы без колебаний примем меры», — пригрозила Лори.

Сама Лори Лайтфут в начале первой волны COVID-19 подвергалась критике граждан из-за появления в общественных местах без маски. Не понравилось американцам и то, что в марте Лайтфут увидели с новой стрижкой, когда парикмахерские по всей стране были закрыты, а американкам внушали, что «подравнивать кончики и подкрашивать корни сейчас не так важно».

Количество зараженных в США растет молниеносно. Ежедневно в стране регистрируют более 100 тысяч заболевших. 12 ноября в стране был установлен новый антирекорд — 161 541 случай заболевания. На сегодняшний день Соединенные Штаты занимают уверенное первое место в мире по количеству заболевших и погибших — 10 873 936 человек и 248 585 соответственно.

От вспышки коронавируса больше всех страдает штат Техас. Например, в городе Эль-Пасо используют временные рефрижераторные трейлеры для морга на фоне потребности в увеличении складских помещений.