Члены СВК «5+5» согласовали поэтапную реализацию женевских соглашений

Тунис, 13 ноября. Третий день переговоров Совместного военного комитета в формате «5+5» завершился в Сирте. Стороны обсудили поэтапную реализацию женевских соглашений.

Сотрудник службы безопасности Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Салим Раад заявил, что в ходе дискуссий делегации СВК продемонстрировали «позитивный настрой, выражение патриотизма и взаимопонимание». По его словам, подписанное 23 октября соглашение о режиме прекращения огня и встречи в Гадамесе помогли достигнуть договоренностей о начале реализации условий перемирия.

Делегации Востока и Запада приняли решение в первую очередь открыть прибрежные дороги и обеспечить безопасность для свободного передвижения граждан. Комитет уже начал подготовку перечня оперативных мер на местах, включая обезвреживание оставленных боеприпасов при поддержке ООН. Члены СВК также признали необходимость вывода всех иностранных наемников и боевиков из региона.

Второй этап реализации женевских соглашений подразумевает под собой сбор группировок со всех фронтов и их полную депортацию с территории Ливии.

В завершение выступления Салим Раад добавил, что члены Совместного военного комитета проведут очередную встречу в формате «5+5», которая должна состояться как можно скорее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники ливийского диалога в Тунисе согласовали план по объединению органов власти. Документ подразумевает под собой организацию выборов в течение ближайших двух лет.