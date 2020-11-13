ФАН выяснил подробности аварийной посадки в Новосибирске Ан-124 «Руслан»

Новосибирск, 13 ноября. Источник ФАН сообщил подробности экстренной посадки борта в аэропорту «Толмачево». Предварительная причина выката — отказ двигателя. При приземлении на полосе пилоты снижают скорость, в том числе двигателями. Так как один отказал, то борт вылетел за пределы взлетной полосы. Стойка шасси надломилась уже после вылета с ВПП.

На момент приземления самолетом управляли: КВС — Соловьев Евгений Борисович, второй пилот — Ляхов Илья Евгеньевич. Пока неправильных действий ни в работе пилотов, ни в работе аэропортовых служб не зафиксировано.

Напомним, севший экстренно в новосибирском аэропорту «Толмачево» Ан-124 «Руслан» перевозил 83 тонны груза. Из 14 членов экипажа никто не пострадал.