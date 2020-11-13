Экстренно севший в Новосибирске Ан-124 «Руслан» вес груз почти на 90 тонн

Новосибирск, 13 ноября. Севший экстренно в новосибирском аэропорту «Толмачево» Ан-124 «Руслан» перевозил 83 тонны груза.

Рейс 4066 авиакомпании «Волга-Днепр» направлялся через Новосибирск транзитом Сеул — Новосиб — Вена. На борту находился консолидированный груз (приборы, одежда и различные товары). Точный вес составлял 83 577 кг. Причиной экстренной посадки самолета мог стать отказ одного из двигателей.

Напомним, грузовой борт вылетел в Вену, но через две минуты совершил аварийную посадку в Новосибирске. Экстренно приземлившись, он выкатился на 200 метров за ВПП. По предварительным данным, из-за этого у него подломлена стойка шасси. На борту летного судна находилось 14 членов экипажа, никто из них не пострадал.