Самолет в Новосибирске экстренно сел из-за сломанного двигателя

Новосибирск, 13 ноября. Следственный комитет подтвердил, что самолет в новосибирском аэропорту выехал за пределы полосы.

Причиной экстренной посадки самолета в Новосибирске мог стать неисправный двигатель, сообщил источник в правоохранительных органах.

Грузовой борт «Волга-Днепр» вылетел в Вену. Однако через две минуты он совершил аварийную посадку в Новосибирске. Экстренно приземлившись, он выкатился на 200 метров за ВПП. По предварительным данным, из-за этого у него подломлена стойка шасси.

На борту летного судна находилось 14 членов экипажа. Никто не погиб и не пострадал. Возгорания вследствие произошедшего также не было.