ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

Москва, 13 ноября. Банк России отозвал лицензию на выполнение банковских операций у АО «Международный коммерческий банк», сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что Международный коммерческий банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Кроме того, организация завышала стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. В кредитном портфеле банка более 70% составляли низкокачественные ссуды.

Кредитная организация занимала 299 место по величине активов в банковской системе страны. ЦБ также аннулировал лицензию Международного коммерческого банка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

В организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО АРКБ «Росбизнесбанк».