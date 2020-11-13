Муж Гришаевой рассказал, что жена спит с ним в маске

Москва, 13 ноября. Популярная актриса театра и кино Нонна Гришаева не снимает маску во время сна с супругом. Об этом рассказал муж звезды Александр Нестеров.

Актриса пришла в московский кинотеатр «Октябрь» в защитной маске на премьеру фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Присутствующие на смотре картины журналисты удивились, что звезда за все время мероприятия ни разу не сняла маску.

Между тем такое поведение актрисы ничуть не удивило ее спутника. По словам мужа звезды российского кинематографа, Гришаева даже ночью спит в маске.

«Она и ночью маску не снимает. Прямо так и спит в ней. Не подумайте только плохого, она ничего не боится. Под маской питательные крема, сделанные ее руками», — приводит «Экспресс газета» слова супруга артистки.

Фильм Томаса Винтерберга был отобран в программу Каннского кинофестиваля. Изначально фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, однако позднее стало известно, что Каннский фестиваль пройдет в укороченном формате в октябре. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.