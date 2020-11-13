Появились подробности задержания мэра Томска

Томск, 13 ноября. Стали известны подробности задержания мэра Томска Ивана Кляйна. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

«Кляйн задержан по подозрению в превышении полномочий», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В соответствии со статьей 286 УК РФ лицу, занимающему государственную должность, назначается наказание либо в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет с временным лишением права занимать определенные должности.